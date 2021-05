Få det fulde overblik: Her bliver det nemmere at komme på sommerferie

NORDJYLLAND:Har du også sukket efter sol og varme, sightseeing i fremmede byer, eksotisk mad og nye oplevelser under corona-nedlukningen?

Så er der fredag eftermiddag godt nyt til alle rejsehungrende danskere. Udenrigsministeriet har nemlig lempet på rejserestriktionerne og dermed åbnet for en lang række destinationer, så det nu bliver lettere at tage på ferie i udlandet med myndighedernes godkendelse.

Det betyder ikke, at reglerne bliver lettere at overskue, men bare rolig - vi giver dig det fulde overblik lige her.

Følgende destinationer har Udenrisgministeriet fredag åbnet for turistrejser til, uden man skal i isolation, når man vender hjem til Danmark:

Lande, der går fra orange til gul status: - Spanien (dele af landet). - Asturien. - De Baleariske Øer. - Ceuta. - Extremad. - Galicien. - De Kanariske Øer. - Murcia. - Valencia. * Portugal (dele af landet). - Azorerne. - Madeira. * Malta (hele landet). Kilde: Ritzau VIS MERE

Tidligere var der krav om at gå i isolation af forskellig varighed ved rejser rundt i Europa. Men det krav bliver nu droppet i EU- og Schengen-lande fra den 26. juni, når sommerferien begynder.

Det betyder, at man undgår isolation både under og efter sin rejse. For borgere, der er færdigvaccinerede, er der lidt friere grænser, da de helt er undtaget Udenrigsministeriets restriktioner.

Generelt falder lempelserne af restriktionerne i seks kategorier.

1) Grænsen for gule og orange lande lempes:

Har man besøgt Udenrigsministeriets hjemmeside, vil man have set, at samtlige lande og regioner i verden har fået en farvekode alt efter smittetryk. Grænserne for, hvornår et land bliver markeret som gult, orange eller rødt, bliver nu rykket, så langt flere lande bliver gule og dermed mindre farlige at rejse i.

Når et land er orange, fraråder de danske myndigheder alle unødvendige rejser, mens man ved rejser til et gult land blot skal være ekstra opmærksom. Ved rejser til et orange land, skal man i isolation efter hjemkomst, mens man kan undgå det efter rejser til gule lande.

Tidligere måtte incidenstallet for gule lande ikke være mere end 20 - altså 20 smittede per 100.000 indbyggere om ugen - for et gult land. Det tal er nu hævet til 60. Er der flere end 60 smittede per 100.000 indbyggere om ugen, bliver landet kategoriseret som orange. Tidligere var grænsen 30.

2) Krav om anerkendelsesværdigt formål lempes:

For udenlandske turister bliver det nu også lettere at komme ind i Danmark. Tidligere har der været krav om et anerkendelsesværdigt formål, hvis man ville besøge Danmark fra et oroange-kategoriseret EU- og Schengenland.

Det krav afskaffes. Der vil fortsat være krav om test og isolation efter indrejse - medmindre de er vaccinerede eller tidligere smittede.

3) Krav om test inden afrejse lempes:

Er du færdigvaccineret eller tidligere smittet, er det ikke længere nødvendigt med en test inden afgang, hvis man som udlænding vil ind i Danmark.

Til gengæld skal man stadig testes, når man lander i en dansk lufthavn.

4) Gravide/ammende undgår isolation:

Gravide og ammende, der rejser sammen med vaccinerede kærester og ægtefæller, skal ikke længere i isolation efter indrejse.

Udlandsdanskere, som er vaccineret med en EU-godkendt vaccine i et land uden for EU eller Schengenområdet, undtages for test og isolation, når de rejser til Danmark.

5) Nye regler for grænselandet:

Turister, der vil rejse ind i Danmark fra områderne Slesvig-Holsten, Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len, undtages også fra kravet om isolation efter indrejse.

De skal dog vise en negativ test, som er maksimalt 72 timer gammel.

6) Regler forenkles:

Børn under 15 år, som er undtaget fra krav om test efter indrejse, skal nu heller ikke testes før flyrejser og indrejse i Danmark.

Er man færdigvaccineret eller tidligere smittet, kan man ikke rejse ind i Danmark fra et rødt land uden at skulle gå i isolation.

Hvordan reglerne for de enkelte lande udvikler sig inden sommer, er endnu uvist. Her kan du se reglerne gældende den 14. maj: