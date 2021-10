Få eksperternes bedste tips: Her er 7 halloween-kostumer, du selv kan lave

AALBORG:Man tager en limpistol, eller noget flydende lim. En saks, en rulle dobbeltklædende tape, sandpapir, en opvaskebørste, et par tuber akrylmaling, en flaske sirup og noget flydende sæbe samt grøn og rød frugtfarve.

Men den vigtigste ingrediens er din fantasi:

- Man skal bare gå i gang og prøve noget. Og være klar til at acceptere, at den idé, man havde, måske kommer til at se lidt anderledes ud, end man havde forestillet sig!

Anne Remien er skrædder og påklæder på Aalborg Teater, og Helene Billingsøe er leder af teaterets kostumeafdeling. Vi har været på besøg på teateret for at få deres bedste tips til uhyggelige udklædninger, som man selv kan lave.

Anne Remien og Helene Billingsøe med zombien, der er lidt afdanket, efter at han lige er kravlet op af graven. Foto: Martin Damgård

Anne og Helene har, ligesom i tv-køkkenet, kokkeret lidt i forvejen og valgt syv karakterer.

Øksemorderen med blod ud over det hele, zombien, der lige er stået op fra graven, kvinden fra den mexicanske udgave af halloween, dias de la muerta, som mange børn (og voksne) kender fra filmen Coco, den hvide dame, klovnen, en lag på lag-heks, og en victoriansk vampyr.

1. Øksemorderen

Helene Billingsøe (tv) og Anne Remien, Aalborg Teater, arbejder på Øksemorderen. Foto: Martin Damgård

I denne udgave har han fået brusebad i blod over sin hvide skjorte fra genbrugsbutikken. Anne og Helene har brugt acrylmaling. Den bedste virkning fås ved at fortynde malingen med lidt vand og hælde det på, frem for at male. Bare giv ham et blodigt brusebad!

På bukser, sko og briller er der kommet blodstænk, påført med opvaskebørste, som man enten ryster over emnet eller sprøjter med ved at køre fingeren over børsterne. Prøv dig frem! Det er svært at gøre noget forkert.

Blodstænk frembringes med en opvaskebørste og en blanding af sirup, flydende sæbe og frugtfarve. Foto: Martin Damgård

Kunstigt blod og slim: Fremstilles af sirup, lidt flydende sæbe og frugtfarve. Varmes lidt op, så det føles lunt, og skal derefter stå indtil konsistensen er tilfredsstillende. Jo større overflade under processen, des mere stiv bliver massen.

Helene Billingsø kokkererer slim og blod. Foto: Martin Damgård

2. Zombien

Klip et lille hul og brug derefter fingrene til at trække tråde ud og få det hele til at se lidt tilfældigt ud, siger Anne Remien. Trøjen har også fået et par lapper af gamle karklude i dagens anledning. Foto: Martin Damgård

Zombien er klædt i fund fra genbrugsbutikken: skjorte, striktrøje, bukser og sko. Her er det teknikken riv og flå, der er i fokus. Riv og flå er SÅ halloween, siger Anne Remien. Start eventuelt med at klippe et lille hul eller et hak, og brug herefter fingrene, for at få det hele til at se tilfældigt og laset ud. Riv knapperne af af skjorten og krads i sømmene med saksen eller en kniv. Det eneste, du skal passe på, er at det ikke kommer til at se for regelmæssigt ud.

Klip et hul, riv og få, lad maskerne løbe og trevle. Foto: Martin Damgård

Skoene har fået en omgang med sandpapir. En neglebørste kan også bruges. Foto: Martin Damgård

Patinering af tekstiler: Lav en grydefuld god,stærk te og læg stoffet i gryden og lad det trække. Virkningen bliver bedst, hvis stoffet krølles tilfældigt sammen, så teen kan løbe ned gennem stoffet under tørringen og give forskellige nuancer på en tilfældig måde.

En grydefuld stærk te får nyt stof til at se gammelt og godt brugt ud. Foto: Martin Damgård

3. Den mexicanske dame

En sommerkjole, en sort vest og nogle ribben, lavet af tykke lag acrylmaling, der er tørret og sat fast med dobbeltklæbende tape. Så har man en deltager i festen for de døde, som den udspiller sig i Mexico. Foto: Martin Damgård

En blomstret sommernederdel eller -kjole i passende farver, en sort overdel og en blomsterkrone er de basale ingredienser. Man kan supplere med døde arme (sorte strømpebukser) spraglede smykker, uhyggelig ansigtsmaling

Dødningehoveder, kors og ribben: Laves af af tykke lag acrylmaling, der smøres ud på et stykke almindeligt plastic fra en plasticpose til mad. Skal tørre godt, inden det eventuelt klippes mere i facon og sættes på med dobbeltklæbende tape.

Dødningehovedet er lavet af tykke lag maling, der er smurt på plastic og derefter trukket af. Man kan tilsvarende lave ribben, krydsende knogler, kors med mere på samme måde. Foto: Martin Damgård

Damen får et dødninghovede på ryggen. Foto: Martin Damgård

Blomsterkrone: Laves med papirblomster, der sættes på en almindelig hårbøjle med limpistol eller flydende lim.

Blomsterkronen skal fylde godt i højden for at give den rigtige effekt. Foto: Martin Damgård

Døde arme: Et par sorte strømpebukser kan bruges i mange sammenhænge - her til at give den mexikanske dames arme et lettere brugt og uhyggeligt præg. Kip hul i skridtet, stik hovedet igennem og træk strømperne på armene.

Riv og flå er på mange måder en basal teknik, når det gælder kostumer til halloween. Foto: Martin Damgård

Klip et hul i skridtet og træk strømpebukserne over hovedet og ud på armene. Foto: Martin Damgård

MASKER: I stedet for ansigtsmaling kan man hurtigt lave en maske, der passer til den figur, man illuderer. Helene Bilingsøe har købt hvide masker og selv malet dem i den karakteristiske mexicanske stil:

Halvmaskerne er her malet i den karakteristiske mexicanske stil. Mal din egen maske så den passer til den figur, du vil være. Privatfoto

4. Klovnen

Den stribede klovns karakteristiske krave er prikken over i'et og lavet i en ruf med silkepapir og selvklæbende tape. Foto: Martin Damgård

Figuren er klædt i sort-og hvidstribet bluse og nederdel, røde strømper og sorte sko. Et par brede seler og en rød hat fuldender sammen med uhyggelig ansigtsmaling eller en klovnemaske illusionen.

Har du ikke en sort-og hvidstribet trøje og nederdel på lager eller fra genbrugsbutikken, kan den nemt males på en sort ditto.

Klovnens stribede nederdel kan man eventuelt selv male med acrylmaling på sort bund, hvis man ikke lige kan finde en færdig model. Foto: Martin Damgård

Klovnens krave: Den røde klovnekrave er lavet af strimler af silkepapir i passende bredde, der plisseres efter behag og sættes fast på dobbeltklædende tape, der til sidst bukkes om og samles i nakken. Det uhyggelige look understreges - som ved alle figurerne - med passende ansigtsmaling.

Helene Billingsøe retter plisseerne til med fingrene. Også her er det svært at gøre noget forkert. Foto: Martin Damgård

5. Den hvide dame

Den Hvide Dame. Foto: Martin Damgård

Den hvide dame, et velkendt genfærd, kræver først og fremmest hvid beklædning, gerne lag på lag, og eventuelt patineret lidt med en gang stærk te. Her vil noget slim eller døde arme, denne gang lavet af beigefarvede strømpebukser, eventuelt med vorter og slim, gøre sig godt. Ved at lade maskerne rende i strømperne får man indtryk af gammel eller død hud.

Med vat og sytråd kan man nemt lave vorter på strømpebukse-armene.

Ved at få maskerne i strømpebukserne til at rende, kan man illudere ældet eller død hud. Vorterne er lavet med en lille kugle vat, der sættes fast ved, at man binder sytråd omkring vatkuglen og slutter af med en knude. Foto: Martin Damgård

Den grønne, dejligt blanke slim er yderst effektfuld.

En gang grønt, sejt slim er effektfuldt, uanset hvem man vil være til halloween. Foto: Martin Damgård

Lad slimen løbe ned over armen - eller hvor du ønsker det. Fordi der er blandt lidt sæbe i, er det forholdsvis let at vaske af huden og eventuelle tekstiler, når halloween er slut.

6. Den sorte heks

Den sorte heks og Øksemordere i selskab med Helene Billingsøe og Anne Remien fra Aalborg Teater. Foto: Martin Damgård

Her har vi igen brug for de omvende strømpebukser til heksearme. En sort t-shirt eller bluse/jakke suppleres med en sort nederdel. Her har Helene og Anne fundet en sort blondebluse og sat en sort BH udenpå.

Hurtig nederdel: Et stort stykke sort stof eller et sort lagen foldes først på langs og derefter på den anden led. Klip en buet trekant af i det hjørne, hvor alle lagene mødes, og klip derefter en række lodrette huller nedenunder, der kan passe til et bælte. Stik bæltet igennem skiftevis på ret og vrang, fordel folderne - og vupti: Du har en nederdel for en aften. Samme "mønster" kan bruges til andre figurer i selskabet!

Fold stoffet to gange og klip en trekant af i hjørnet, hvor alle lag mødes. Foto: Martin Damgård

Træk bæltet igennem de klippede bæltestropper og fordel rynkerne. Foto: Martin Damgård

En nederdel i en fart, helt uden brug af nål og tråd. Foto: Martin Damgård

7. Victoriansk vampyr

Den victorianske vampyr. Foto: Martin Damgård

Denne gentleman er en kendt figur i gyserverdenen. Han er stiligt klædt på med blonder og laksko - men skinnet bedrager!

Blondemanchetter: I de fleste butikkers afdeling for festartikler kan man finde hvide dækkeservietter med fine hulmønstre, og de er perfekte til dette look. Kan let klippes til og sættes på med dobbeltklæbende tape.

Brug for en blonde? Find den i afdelingen for festartikler. Foto: Martin Damgård

Så er hele holdet klar til fest:

Party! Syv gyselige karakterer står klar til at gå ud i natten og rasle eller gå til fest med uhyggeligt tema. Foto: Martin Damgård

