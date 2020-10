Få nu tilskuerne tilbage på stadion

Komiske Ali er ikke ny i truppen, når AaB denne søndag gæster FC København, men han er alligevel med i ånden.

Det er AaBs direktør Thomas Bælum, der har fremkaldt den tragikomiske figur fra Irak-krigen som et billede på regeringens dumstædige fastholdelse af de økonomisk og mentalhygiejnisk skadelige tilskuer-restriktioner. Hen over sommeren blev der som et forsøg afviklet 46 kampe med flere tusinde mennesker på tribunerne, og AaB og de andre klubber førte et klokkeklart bevist for, at fodboldkampe kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt – også med flere end de nu tilladte 500 tilskuere. Ikke en eneste blev smittet med Covid-19 i forbindelse med forsøget, og derfor skriger klubberne og fodbolddanskere på en lempelse af restriktionerne.

I en ny kampagne foreslår Divisionsforeningen en ordning med 500 tilskuere i hvert afsnit, men endnu har regeringen ignoreret det ellers velgennemtænkte forslag, der baserer sig på resultatet af testforsøget, og imens bløder fodboldklubberne millioner af kroner. Ifølge en analyse fra Deloitte risikerer klubberne i Superligaen og 1. division at miste op mod 850 millioner kroner i tilskuerindtægter.

- Vi føler ikke, der bliver lyttet til os, sagde en frustreret Thomas Bælum i ugens løb.

- Vi synes simpelthen ikke længere, at der er grundlag for at lave den nedlukning på stadions, og det minder en smule om Komiske Ali, at de stadig holder fast og heller ikke kan give os en tidshorisont for, hvornår der kan komme flere tilskuere ind igen.

Man forstår frustrationen. Heldigvis er der andre ting at glæde sig over som AaB-direktør lige nu. Klubben har netop hevet godt 25 millioner kroner hjem i en kapitaludvidelse. Forventningen var det dobbelte, og man kunne i disse i forvejen smådepressive tider vælge at se på glasset som halvt tømt og kritisere bestyrelsen for at have meldt for optimistisk ud i et usikkert investeringsmiljø. Men der er gode grunde til i stedet at se på glasset som halvt fyldt og fejre, at Nordjyllands idrætsmæssige flagskib alt andet lige nu står stærkere rustet til fremtiden. Det er heldigvis også den tilgang, at direktionen og bestyrelsen har valgt.

De godt 25 nye millioner sikrer et større økonomisk råderum, der gør det muligt at forstærke truppen, når det skønnes nødvendigt for at nå den sportslige målsætning om at være i top-6 i Superligaen. Med indkøbet af den internationalt rutinerede svensker Oscar Hiljemark beviser AaB’s ledelse, at den har viljen og de økonomiske muskler til at investere i en spiller, der i hvert fald på papiret bør være en forstærkning.

Kapitaludvidelsen skal samtidig understøtte talentudviklingen som et led i den overordnede strategi, kaldet ’Nordkraften’. Allerede i dag er 15 spillere fra superligatruppen udklækket fra AaB’s egen ungdomsrækker, men fremtidige transferindtægter fra spillere af egen avl skal have et endnu større aftryk på klubbens økonomi. Ambitionen er spændende og ikke kun fra en økonomisk vinkel. Viljen til at satse på udvikling af egne ungdomsspillere med henblik på at få dem til at spille fast på Portland Park styrker fællesskabsfølelsen omkring klubben og øger stoltheden i byen og regionen. Det er vigtigt. Det er en klarsynet strategi. Og muligheden for, at strategien lykkes, er i dag endnu bedre end før kapitaludvidelsen. Det bliver interessant at følge arbejdet i AaB Akademi, der for nylig er etableret med støtte fra Netcompany.

Der mangler sådan set bare en ting, før optimismen for alvor kan blomstre. At mange flere af os kan gå til fodbold igen og bakke spillerne op. Det fortjener AaB og de andre klubber, og så længe der ikke er sundhedsmæssige begrundelser imod en opblødning af restriktionerne, fortjener vi som tilskuere også at blive mødt med velvilje fra regeringens side frem for dumstædighed.