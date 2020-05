Få overblikket: Disse steder må åbne nu

Politikerne i folketinget blev i går enige om en bred aftale, der tillader flere steder at åbne i fase to, end det oprindeligt var planlagt.

Det betyder blandt andet, at zoologiske haver nu endelig må åbne op for gæster. Det samme gælder for kulturinstitutioner som f.eks. muséer.

I aftalen står der:

Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier – kan åbne straks

Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. – kan åbne straks

Udendørs forlystelsesparker som f.eks. Fårup Sommerland kan åbne den 27. maj. Det gælder også sommeraktiviteter for børn og unge.

Grænserne åbnes mere

Der vil fortsat være kontrol ved de danske grænser, men politikerne er blevet enige om at udvide rækken af anerkendelsesværdige formål for indrejse.

I aftalen står der:

Udvidelsen vil gælde for personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskland, der kan indrejse for en række formål, herunder sommerhusejere, kærester, forlovede, bedsteforældre mv. Endvidere åbnes for en sundhedsmæssigt forsvarlig genoptagelse af erhvervsrejser til og fra Danmark.

De må møde på arbejde i Nordjylland - København skal vente

På grund af de store regionale forskelle i antallet af covid-19 smittede, bliver det nu muligt for medarbejdere i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark at vende tilbage til arbejdet i den offentlige sektor. I Region Sjælland og Region Hovedstaden må de vente lidt endnu.

De skal fortsat holde lukket

I Jomfru Ane Gade må diskoteksejerne stadig se langt efter en åbningsdato. Flere ting er nemlig ikke fremrykket, men følger fortsat regeringens plan for genåbning.

Det gælder blandt andet diskoter, spillesteder og indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af den nuværende genåbning.

Også turisterhvervene må også vente et par dage endnu på en afklaring af situationen. Partierne skriver dog i aftalen, at de senest den 29. maj vil komme med en melding, som kan give branchen klarhed over, hvornår vi igen kan forvente at invitere norske, tyske og svenske turister velkommen i Danmark.

Du kan læse hele aftalen her.