Få overblikket: Her er de største nordjyske aflysninger på grund af corona

På et pressemøde mandag aften meddelte Statsministeren, at forbuddet mod store forsamlinger forlænges til og med august.

I kølvandet på den udmelding har arrangørerne af store events i Nordjylland meldt aflysninger ud på stribe.

Her kan du få et overblik over nogle af de største.

Vildsund Marked - 20. - 23. juli

Kulturmødet på Mors - 20. - 22. august (bliver måske udskudt)

Skaldyrsfestival i Nykøbing - 5. - 6. juni

Alive Festival i Thisted - 30. juli - 1. august