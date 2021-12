Lang kø til tredje stik? Her er dine muligheder

NORDJYLLAND:"Der er maksimalt pres på regionens corona-hotline og www.vacciner.dk."

Sådan lyder beskeden, når man klikker sig ind på Region Nordjyllands hjemmeside.

Siden Sundhedsstyrelsen søndag fremrykkede revaccinationen for alle over 40 år, har presset på tidsbestillingssystemet været massivt. Lige nu er status, at 123.724 nordjyder - cirka hver femte - har fået tredje stik, og planen er, at knap 250.000 nordjyder skal revaccineres for tredje gang inden nytår.

Det betyder, at kapaciteten fordobles fra næste uge.

- Vi stiler mod at vaccinere 100.000 om ugen fra på mandag, så der er mange tider på vej, fortæller Anders Cinicola, som er specialkonsulent i Region Nordjyllands sundhedsplanlægning.

Men hvad er egentlig udsigterne til tredje stik? Hvilke alternativer er der til de regionale testcentre? Og hvilke er på vej? Her får du overblikket.

Der er i øjeblikket maksimalt pres på regionens vaccinationscentre. Arkivfoto: Torben Hansen

Varierende ventetid

Den gængse vej er hjemmesiden vacciner.dk, hvor du kan bestille tid - ligesom du gjorde til første og andet stik - men det er også især her, at man oplever en massiv efterspørgsel.

Alligevel er det svært at sige, hvor lang ventetiden er, hvis man vælger dén vej, forklarer Anders Cinicola. Det afhænger af flere ting.

- Det er et øjebliksbillede, som kan variere fra dag til dag - i takt med vagtplanlægningen og opjusteringen ude på centrene. Så jeg kan kun opfordre til, at man holder sig orienteret. Hvis du bestiller nu, kan der være en ventetid på flere uger, men hvis du bestiller i morgen, kan det se anderledes ud i morgen, siger Anders Cinicola, der oplyser, at der allerede i næste uge vil være 15.000 nye tider på de regionale vaccinationscentre.

Der er flere veje til tredje stik, men ventetiden varierer. Arkivfoto: Martin Damgård

Nyt tilbud fra næste uge

Dertil kommer tiderne hos de privatpraktiserende læger, som også tilbyder vaccination mod corona - og de bliver også flere og flere. I øjeblikket har over 100 nordjyske læger budt sig til, så her kan du også prøve - og det behøver ikke være hos din egen læge.

Disse privatpraktiserende læger tilbyder tredje stik Alle borgere fra fem år og opefter kan lade sig vaccinere hos en af følgende nordjyske læger. Selvom din egen læge ikke tilbyder vaccination, kan du godt få det tredje stik hos en anden læge, hvis du altså er over 40 år gammel. Nogle læger vaccinerer med Moderna, nogle med Pfizer, nogle med begge vacciner. Aalborg Kommune: Familielægerne Sydvest Familielægerne Aalborg Gandrup Lægeklinik Læge Elisabeth Kellmer Læge Nick Rasmussen Lægecenter Storvorde Lægecenter Syd Lægehuset i Hals Lægehuset på torvet Lægehuset Aalborg Lægeklinik v/Morten Schliemann Lægeklinikken i Centrum Lægeklinikken Sulsted Lægerne Budolfi Plads Lægerne Dronning Christines Vej Lægerne Hasseris Bymidte Lægerne Hasserisgaard Lægerne i Gug Lægerne i Hasseris Lægerne i Klarup Lægerne i Nibe Lægerne i Skalborg Lægerne i Svenstrup Lægerne Kennedy Arkaden Lægerne Louise Plads Lægerne Mellem Broerne Lægerne Skrågade 13 Lægerne Sløjfen Lægerne ved Sauers Plads Lægerne Vejgaard Sundhedscenter Lægerne Vejgård Torv Lægerne Aabos Plads Nytorv Lægeklinik Vodskov Lægehuset Brønderslev Kommune: Alles Lægehus Dronninglund Læge Anette Vittrup Læge Christian Vejlø Læge Kenny Birk Bøtcher Læge Wiebke Otten Lægehuset Brønderslev Lægehuset Dronninglund Lægehuset Klokkerholm Lægerne i Hjallerup Frederikshavn Kommune: Dybvad Lægehus Klinik Søndergaard Lægehuset Sæbygårdvej Lægehuset Aalbæk Lægeklinikken Frederikshavn Lægeklinikken Sæby Sundhedshus Lægerne Asylgade, Charlotte Brun Lægerne Asylgade, Vesna Djordjevic Lægerne Chrestensmindevej Lægeklinikken Frederikshavn Lægerne Karsten Ewald & Jette Kinch Lægerne Kirkepladsen Lægerne Skovbrynet Lægerne Aahaven, Sæby Østervrå Lægeklinik Hjørring Kommune: Lægehuset i Bjergby Lægeklinikken Vendia Lægerne i Smutten lægerne i Vrå Lægerne Kongensgade 11, Jeanette Haagh Lægerne Kongensgade 11, Marianne Stampe Henningsen Lægerne Sverrigsgade Lægerne Thorsvej Lægerne Vestergade Lægerne Vestkysten Lægerne Aage Holms Vej Praktiserende læge Rikke Nyborg Taars Lægehus Jammerbugt Kommune: Lægerne i Pandrup Lægerne Søparken Alles Lægehus Brovst Alles Lægehus Fjerritslev Lægerne Postvænget Mariagerfjord Kommune: Als Lægeklinik Familielægerne Hobro, Bolette Friderichsen Familielægerne Hobro, Marisol Emborg Familielægerne Hobro, Ole Mogensen Læge Jørgen Bjerregaard Nielsen Lægehuset Biesgade Lægeklinik Lone Vestergaard Mariager Lægeklinik Morsø Kommune: Alles lægehus, Mors Lægehuset Strandparken Lægerne Bjerre og Jacobsen Saxhøj Lægeklinik v. Ole Lund Øens Lægehus Rebild Kommune: Lægehuset Nørager Lægehuset Skørping Lægehuset Solvang Lægerne i Jernbanegade Lægerne i Øster Hornum Thisted Kommune: Familielægerne Thy Læge Henrik Laws jespersen Læge Kirstine Agger Læge Marianne Rasmussen Læge Merete Hansen Læge Søren Kæseler Andersen Lægehuset Thyland Lægerne i HanstholmToldbodlægerne Vestervig Lægepraksis Vesthimmerlands Kommune: Lægehuset Hornum Lægehuset Østermarken Lægeklinikken Aars Lægerne i Aalestrup VIS MERE

Derudover kommer der efter al sandsynlig en ny spiller på banen om få dage: apotekerne. Regionen er nemlig i tæt dialog med den erhvervsdrivende forening APOVAC, der har cirka 340 danske apoteker og filialer som medlemmer.

- Vi forventer, at man kan få vaccinen på en lang række apoteker allerede fra begyndelsen af næste uge, oplyser Anders Cinicola, der dog endnu ikke kan sige, hvor mange - og hvilke - apoteker det drejer sig om.

Men bestillingen kommer sandsynligvis til at foregå på samme måde, som det er tilfældet, hvis man skal bestille en tid hos en privatpraktiserende læge, forklarer han - nemlig ved at man selv tager direkte kontakt.

Arkivfoto: Torben Hansen

Nyt teststed åbner i morgen

I City Syd i Aalborg åbner et nyt vaccinationssted i morgen, onsdag, og det er udelukkende for personer, der skal have tredje stik. Onsdag 16. december og torsdag 17. december kan du møde op uden tidsbestilling, men du skal være forberedt på, at der kan forekomme ventetid, oplyser Region Nordjylland. Fra og med fredag 17. december skal du bestille tid. Det nye tilbud har åbent alle ugens dage fra klokken 10-20.

Der er vaccinationscentre i alle nordjyske kommuner, og hvis du vil vaccineres i et af dem, er det et krav, at du bestiller tid. På de regionale centre anvendes vacciner fra både Pfizer og Moderna.