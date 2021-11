Få overblikket: Her kan du blive testet og vaccineret i Nordjylland

På pressemødet mandag 8. november opfordrede Mette Frederiksen alle danskere på det kraftigste at blive vaccineret. Nu har flere nordjyder taget opfordringen til sig, og mandagen efter pressemødet er flere end 5.300 gået ind for at booke en tid til vaccination, hvilket er en markant stigning fra søndagens godt 1.600 bookinger. Det fortæller Anders Cinicola, der er chefkonsulent i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Generelt har der efter de stigende smittetal været en større interesse i at lade sig vaccinere. I de seneste par uger har dobbelt så mange været inde at booke tid til at påbegynde et vaccinationsforløb end for fire uger siden.

- På det sidste har omkring 1.000 om ugen fået det første stik, hvor det for tre til fire uger siden lå på omkring 500 om ugen, fortæller Anders Cinicola, der de næste dage forventer en endnu større tilslutning.

Alt tyder altså på at smittestigningen og statsministerens opfordring får flere ud til vaccinationsstederne. I følge Anders Cinicola er det primært de yngre aldersgrupper fra 16 år til 35 år, der nu vælger at lade sig vaccinere.

- Det har længe været den gruppe, hvor tilslutningen har været lavest, så det hænger godt sammen med, at det nu også er dem, som påbegynder nye vaccinationsforløb, siger han.

Som udgangspunkt skal man bestille tid til sin vaccination. Der er mulighed for vaccination uden tidsbestilling den sidste time af vaccinationsstedernes åbningstid, men Region Nordjylland opfordrer til at alle bestiller en tid, så man er sikker på, at der er en vaccine, når man møder op.

Tilslutning til tredje stik

Det er dog ikke kun første vaccinestik, folk drager til vaccinestederne for at få. I Nordjylland går det fortsat fremad med tilslutningen til det tredje stik, hvor omkring 78 procent af de 85-årige og ældre er blevet revaccineret eller har booket en tid.

For den øvrige befolkning, som løbende bliver inviteret til tredje stik, er omkring 62 procent blevet revaccineret eller har fået en tid, fortæller Anders Cinicola.

- I forhold til den øvrige befolkning, er det lidt svært at komme med præcise tal, fordi de løbende bliver inviteret, så nogle har for eksempel fået en invitation i dag, og derfor har de ikke nået at reagere på det endnu, siger han.

Ligesom Mette Frederiksen opfordrer Anders Cinicola også alle til at lade sig vaccinere, hvis ikke man er blevet det og ikke mindst få booket tid til et tredje stik, hvis man har fået en invitation.

- Vi har fin kapacitet og er til stede i alle nordjyske kommuner. Vi holder dagligt øje med tiderne og justerer, hvis vi kan se, der skal oprustes. Så der skulle gerne være mange tider at booke sig ind på, siger han.

Bliv stadig testet

Uanset om du er vaccineret eller ej, anbefales det stadig af sundhedsmyndighederne, at du tager en test, hvis du mærker influenzalignende symptomer eller, hvis du er i risiko for at være blevet smittet med covid-19.

For at undgå kø ved teststederne har Region Nordjylland genindført tidsbestilling til pcr-test.

Dog kan man i Aalborg, Thisted, Hjørring og Frederikshavn stadig møde op uden tid. Borgere med tid bliver prioriteret til deres bookede tid, og regionen anbefaler, at alle så vidt muligt booker tid. Hvis man ikke booker tid, risikerer man at skulle vente på at få en test.