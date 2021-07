Få overblikket: Her udfases coronapasset

Det kan være svært at holde styr på, hvilke regler der gælder i genåbningen, men fra 1. august bliver det, måske, lidt nemmere.

Her sker der nemlig en yderligere udfasning af coronpasset.

Det betyder blandt andet, at du snart kan tage til koncerter og i biografen uden at skulle bevise, at du enten er testet, vaccineret eller immun.

Vi har i denne artikel dannet et overblik over, hvor du fra 1. august ikke længere skal vise passet, og hvor du kan risikere at blive tjekket ved stikprøve.

Næste udfasning sker 1. september, hvor coronapasset ophæves de fleste steder, såfremt smitten holder sig på et stabilt niveau.