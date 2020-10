Få penge til at gøre dit hus mere energivenligt: - Som at få 30 procents rabat i byggemarkedet

NORDJYLLAND:Energiforbedringer er en investering i en lavere energiregning og en grønnere fremtid.

Og derfor kan du faktisk få kontant hjælp til at søsætte grønne projekter i boligen. Et nyt tiltag er Bygningspuljen, hvor du kan få tilskud til energirenoveringer.

- Det er rettet mod private boligejere. Men det kan også være ejerforeninger og andelsforeninger, fortæller Henrik Bisp, som er fagekspert i energirenovering hos Videncentret Bolius.

Og i modsætning til eksempelvis håndværkerfradraget, som skal indberettes på forskudsopgørelsen og trækkes fra din skattepligtige indkomst, så er der her tale om et tilskud krone for krone.

- Det er som at få 30 procents rabat nede i byggemarkedet, siger Henrik Bisp og tilføjer, at det også dækker håndværkerens arbejdsløn.

Den ene kategori af projekter, du kan få tilskud til, er konvertering fra olie, gas, elvarme eller biomasse til den mere klimavenlige varmepumpe.

Den anden kategori er projekter, der kan forbedre din bolig, så varmen ikke slipper ud.

Håndværkere skal i sving

På Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk kan du indtaste din adresse og få et overslag for, hvor meget du kan få i tilskud. Det afhænger nemlig af boligens tilstand og projektets størrelse.

- Vi har beregnet tilskudssatserne ud fra markedspriserne på det pågældende tiltag. Og det svarer cirka til 30 procent af det, det koster at få en håndværker til at lave det, siger Katharina Meyer, som er fuldmægtig i Energistyrelsen.

Du må nemlig ikke selv finde hammer og boremaskine frem, du skal have en håndværker til at udføre arbejdet.

Tilskuddet til at skifte til varmepumpe ligger eksempelvis mellem 22.000 og 45.000 kroner.

Oplysningerne om boligen får Energistyrelsen fra energimærkets database. For alle andre projekter end udskiftning af varmekilden kræver det derfor et gyldigt energimærke.

Det kan du dog også få tilskud til at få udarbejdet. Det ansøger du om samtidig.

Når du har fået godkendt en ansøgning om tilskud, skal arbejdet påbegyndes inden for to år.

- Man må til gengæld ikke begynde på et projekt, før man har fået tilsagn om tilskud. Man må ikke på forhånd indgå bindende kontrakt med en håndværker, og man må heller ikke selv købe nogen materialer, siger Katharina Meyer og fortsætter:

- Vi støtter ikke gør-det-selv-projekter, så alt skal foregå gennem håndværkeren. Vi ville være kede af, at nogle går ud og lægger en masse penge og så ikke kan få støtte.

Hvis du søger om tilskud fra Bygningspuljen, kan du ikke samtidig få anden offentlig støtte som eksempelvis landsbyggefonden eller håndværkerfradrag.

Du skal minimum ansøge om et tilskud på 5000 kroner.

