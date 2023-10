Få sekunder kan ændre alt: Politiet advarer

I årevis har vi vænnet os til, at fart, sprit og narko er skyld i de fleste dødsfald i trafikken.

Det er også skyld i en del, men faktisk har en ny spiller meldt sig på banen i takt med, at den digitale tidsalder er flyttet ind hos alle former for trafikanter.

Vi piller nemlig uafbrudt ved telefoner, indstiller gps'er og hører musik, når vi i stedet burde holde fokus på at færdes sikkert, mens vi bevæger os rundt på motorveje, landeveje, gader og stræder.

Uopmærksomhed er den helt store dræber i trafikken og spiller en medvirkende rolle i en skræmmende stor del af dødsulykkerne på de danske veje.

De seneste fem år er uopmærksomhed i trafikken den direkte årsag til 505 begravelser landet over. I alt døde der 817 mennesker i den danske trafik i årene fra 2018-2022. Det svarer til, at uopmærksomhed er skyld i knap to ud af tre trafikdrab.

Derfor stiller landets 12 politikredse i denne uge skarpt på at tjekke alle trafikanters opmærksomhed - eller snarere mangel på sammen.

- Mange trafikanter falder for fristelsen til at lave andre ting, når de bevæger sig rundt i trafikken, og et øjebliks uopmærksomhed kan være nok til at uheldet er ude. For at forebygge disse ulykker sætter politiet ind med kontrol i den kommende uge, oplyser Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Koncernkommunikation.

Det er ikke kun bilister, som er uopmærksomme i trafikken. Uopmærksomhed findes blandt alle færdsels-arter, hvor blandt andet cyklister og gående også har fokus andre steder end i trafikken. Mange cykelulykker sker, fordi cyklisten kigger på sin mobiltelefon, har høj musik i ørerne, kører i egne tanker, er træt eller bare har travlt.

Gode råd til at undgå uopmærksomhed Forbered din tur og tag afsted i god tid.

Undlad at have adgang til din mobiltelefon eller tilslut den bilens anlæg eller brug headset.

Lad telefonen blive i lommen og ring evt. af inden du kører, hvis du er på cykel.

Hold ind til siden på et egnet sted, hvis du skal foretage dig noget, som fjerner din opmærksomhed.

Få evt. din passager i bilen til at indstille GPS og finde god musik til turen eller række dig dine solbriller.

Brug aldrig store hovedtelefoner, som dækker ørerne. Dette gælder både når du er i bil, gående eller på kel.

Hvis du ikke kan undvære musik i ørerne, når du cykler, så brug kun én ørebøf og skru ned for lyden. Således har du stadig et øre frit.

Hvis du skal bruge din telefon til rutevejledning, når du er på cykel, så montér den, således den sidder fast på cyklen, så du kan overskue skærmen og trafikken.

Følg med i trafikken. Kig på trafikken også selvom du bliver talt til af en medpassager i bilen. Kilde: Rigspolitiet VIS MERE

Bag rattet har vi også svært ved at lade telefonen ligge, selv om vi i de fleste biler nu til dags kan tale håndfrit. Alligevel erkender mange bilister, at de ikke kan lade være med at sende en sms eller tjekke de sociale medier, mens de kører, og det er livsfarligt at kigge væk fra vejen, da man ikke når at opdage, at faren opstår.

- Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende. Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken, også holder fokus på trafikken, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Koncernkommunikation.

Bøden for at tale i håndholdt mobiltelefon, køre over for rødt eller overtræde din vigepligt, mens du cykler, er på 1000 kr.

Siden 2018 har det kostet et klip i kørekortet samt en bøde på 1500 kr. at tale i håndholdt mobil, mens du kører bil.

Så det er billigere at lade være. Og sandsynligheden for, at du redder dit eller andres liv i trafikken, stiger markant.