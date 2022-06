Stop! Derfor skal du vente med at klippe hækken

NORDYLLAND:Du skal huske at klippe din hæk inden sankthans - Sådan lyder et gammelt mundheld blandt folk, og sådan har haveejere så ageret i årtier. Men glem bare alt om det - lidt endnu. Nu lyder en opfordring, at man roligt kan sætte sig på havebænken og nyde en stille øl eller vand, mens det stadig er sommer.

I begyndelsen af sommeren, begynder mange danske haveejere ellers at finde hækkeklipperen frem.

De nye skud på hækken skal klippes af, så hækken igen står snorlige i løbet af sommeren og helst inden sankthansaften. Men dét er en misforståelse, der skader mere, end den gavner, mener organisationen Dyrenes Beskyttelse.

- Det er en udbredt misforståelse, at havens hække og buske skal beskæres kraftigt tidligt på sommeren, forklarer Michael Carlsen, der er biolog i Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse fra organisationen.

- Vil man styrke biodiversiteten og hjælpe dyr og insekter i haven, skal man vente med at beskære hækken til september, siger biologen.

- Om foråret vokser havens planter, hvilket vil sige, at de investerer en hel masse kræfter i at lave nye skud af grene og blade, som både fugle og insekter har stor gavn af. Hvis man beskærer buske og hække i løbet af sommeren, så fjerner man alt det, som der er blevet investeret af planten og man fjerner ofte en del af dyrenes føde, forklarer Michael Carlsen.

Udover skadevirkningerne for hække og buske, har det også konsekvenser for biodiversiteten og dyrelivet at beskære kraftigt om sommeren.

- En busk eller hæk er et attraktivt sted for fuglereder, fordi bladene er så tætte, at fjender ikke opdager den. Hvis hækken beskæres, kan reden pludselig stå til åbent skue, og så risikerer man at sætte en flok fugleunger i fare, siger Michael Carlsen.

Han har i øvrigt en opfordring til haveejerne:

Hvis du vælger at beskære hække, træer eller buske efter sommeren, så brug det afskårne materiale til kvasbunker eller kvashegn, der kan fungere som hule for pindsvin og være levested for insekter og smådyr. På den måde bliver de også spisekammer for havens fugle om vinteren.

- Pindsvin går typisk i vinterhi fra oktober-december. De bruger blandt andet nedfaldne blade til at bygge deres reder med, og de foretrækker at bygge rederne under dække. Derfor skal man ikke smide det afskårne og nedfaldne materiale ud, men derimod finde et sted at lægge det i haven, afslutter Michael Carlsen.