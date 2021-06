Fårup Sommerland bygger Danmarks største forlystelse: Her er seks nørdede facts du skal vide

Det er allerede stort, men det kan godt blive større. Det er tanken bag Fårup Sommerlands nye forlystelse ved navn Fønix, som snart indtager titlen som Danmarks største og hurtigste rutsjebane.

Se detaljerne herunder om den nye rutsjebane i Fårup, som forventeligt åbner op i påsken 2022.

1. Fønix bliver Danmarks hurtigste og største

- Vi vil da gerne have, at Danmarks største rutsjebane ligger i Nordjylland. Det er da ikke nogen hemmelighed, at der er en konkurrence i det, siger Rasmus Mortensen, marketingchef i Fårup Sommerland.

Lige nu er det Piraten i Djurs Sommerland, som med sin topfart på 90 km/t og 32 meters højde, er Danmarks "største og hurtigste".

Det skriver Djurs Sommerland på sin hjemmeside.

2. Du kommer til at svæve 14 gange

Det første loop, man vil møde i forlystelsen, er et såkaldt stall-loop. Det er ifølge sommerparken første gang i verden, at sådan et loop bliver bygget.

For at forklare, hvad det er, bliver det nørdet og teknisk!

Loopet består af et klassisk loop, men i toppen af loopet indfører man et camel-back - et slags humpel som vender på hovedet - hvilket forlænger den negative g-kraft. Loopet vil give dig følelsen af vægtløshed i hele 2,5 sekunder.

- 2,5 sekunder er enormt lang tid i en rutsjebane, og det her loop med camel-back bliver en verdens nyhed, men der er vi inde i noget niche, siger Rasmus Mortensen.

Senere i forlystelsen opnås en g-kraft på 4,1. Det vil opleves som om at kroppen vejer godt 4 gange så meget, som den reelt gør.

3. Kæmpe stor investering

- Der er en konstant udvikling i, hvad der forventes af rutsjebaner, siger Rasmus Mortensen, marketingchef i Fårup Sommerland.

Det giver derfor god mening for forlystelsesparken at investere 100 millioner kroner i at opføre det nye projekt.

Til sammenligning skal parkens største investering før dette findes tilbage i 2013. Her opførte man Orkanen for 44 millioner kroner.

4. Næsten 1 kilometer rutsjebanetur

Dæmonen i København Tivoli er 564 meter lang. Falken i Fårup Sommerland er 622 meter, Piraten i Djurs er 755 meter og Fønix bliver 905 meter lang.

Et af banens loops - et proptrækker-loop - vil blive ført ind gennem ventehallen og gå over hovedet på de gæster, som står i kø.

Vognene bliver udformet som en fønix, det vil sige en flammende fugl, som skyder igennem banen.

5. 120 centimeter er høj nok til at prøve Fønix

Selvom Fønix bliver både dobbelt så høj og endnu vildere end Lynet, så skal man kun være 120 centimeter høj for at kunne hoppe med på en tur. Det skyldes at teknologien indenfor rutsjebaner udvikler sig i rivende hast.

- Fordi bøjler, seler og vogne bliver bedre og bedre - forstået på den måde, at de bliver mere teknologiske - så kan man prøve forlystelserne fra en mindre højde, siger Rasmus Mortensen.

De nye teknologier gør, at parken kan henvende sig til et bredere og yngre segment, selvom de bygger store og vilde rutsjebaner som Fønix.

For at prøve Lynet skal man også mindst være 120 centimeter høj.

6. Fønix bliver bygget helt nede i hjørnet af parken

Mens de glade gæster af parken venter i spænding på forlystelsen står færdig, arbejder man allerede nu på at grave ud og opføre banens 170 fundamenter.

- Man vil kunne se, at byggepladsen er ret fremskreden nu, og det hænger sammen med, at når det er den her type af kæmpe store anlæg, så er vi nødt til at være i gang i rigtig god tid, siger Niels Jørgen Jensen, adm. direktør i Fårup Sommerland.

Til sammenligning står forlystelsen ved navn Saven på 37 fundamenter.

- Det her er en historisk stor dag for Fårup Sommerland. Vi er ualmindelig stolte over, at vi nu endelig kan løfte sløret for, at Fårup kommer til at have Danmarks absolut største rutsjebane fra næste år, siger Niels Jørgen Jensen, direktør i Fårup Sommerland.

