Fårup Sommerland klar med ny forlystelse i efterårsferien og til næste år

FÅRUP:Fårup Sommerland har de senere år fået en del nye forlystelser for dem, der elsker fart og et sug i maven.

Næste år kommer der også en ny forlystelse, men her er det de yngste - og måske ældste - gæster i sommerlandet, der kan glæde sig.

Fårup Sommerland afslører nemlig, at der næste år kommer en ny forlystelse i form af en helt ny bilbane, som kan prøves af børn fra helt ned til nul år.

- Bilbanen er en skøn familieforlystelse, hvor for eksempel forældre eller bedsteforældre kan tage børn på helt ned til 0 år med på en hyggelig tur med små overraskelser undervejs, som gør turen endnu sjovere for hele familien. Vi glæder os meget til at lancere nyheden næste år, siger Niels Jørgen Jensen, der er administrerende direktør i Fårup Sommerland i en pressemeddelelse.

Bilbanen bliver placeret omkring børnetivoli og rutsjebanen Saven.

Sidste år kunne Niels Jørgen Jensen, som ny direktør for Fårup Sommerland, præsentere "Saven" som nye forlystelse. Næste år er der knap så meget fart over den nye forlystelse, der er målrettet de yngste og ældste gæster i sommerlandet. Arkivfoto: Bente Poder

Forhekset skov i efterårsferien

Lige nu gør Fårup Sommerland dog klar til at afslutte en sæson, der langt fra er gået som håbet.

Traditionen tro bliver der nemlig i efterårsferien holdt høstfest.

- Men i år skruer vi mere op for nye koncepter og festlig udsmykning for at sikre en ægte efterårsstemning. Vi præsenterer blandt andet en nyopført forhekset skov, som med garanti vil sikre både gys og sjov for de mindste, siger Niels Jørgen Jensen i pressemeddelelsen.

- Vi oplever generelt stor interesse for vores høstfestkoncept, som bliver mere og mere populært år efter år. Vi håber, at mange fortsat har lyst til at komme forbi i ferien og slutte sæsonen af på bedste vis med alt lige fra knoldselleri-bowling til Det Hjemsøgte Skibsværft, siger han.

Fårup Sommerlands sidste åbningsdag i år er 18. oktober.