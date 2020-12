Fællestillidsmand: Bedre at bruge penge på patruljer end på nærstationer

NORDJYLLAND:Nærstationer er en sutteklud. Sådan sagde betjentenes fællestillidsmand i Nordjylland, da regeringen først foreslog at åbne nye nærstationer.

Og nu siger han det igen, efter nærstationerne er blevet en realitet med den nye politiaftale: Pengene kunne bruges meget bedre andre steder.

Poul Buus har stadig ikke armene over hovedet over, at politikerne har valgt at geninfører nogle af de lokale politistationer, der blev lukket for tre år siden med sidste politiforlig.

- De ressourcer havde været bedre brugt til flere biler. Vi er mere fleksible i forhold til borgerne, hvis vi har flere patruljer og færdselspatruljer, siger Poul Buus.

De nye nærstationer bliver bemandet med fem lokalbetjente, men skal kun have åben 15 timer om ugen. Nærstationernes opgave bliver primært at taget imod borgerhenvendelser, lave forebyggende arbejder og mindre sagsbehandling.

De er altså ikke en del af patruljeberedskabet der rykker ud, når en borger ringer 112. Men der er i forvejen et glimrende forebyggende arbejde, mener fællestillidsmanden.

- Vi har i forvejen dedikeret to personer til hver kommune til at lave en forebyggende indsats. Man kunne i stedet have opnormeret dem, så havde vi fået meget mere for samme penge i stedet for at bruge dem på en bygning, siger Poul Buus.

Fællestillidsmanden er dog tilfreds med, at politiaftalen sikrer 450 ekstra betjente til den samlede politistyrke, og at der bliver afsat flere ressourcer til at køre patrulje for at gøre politiet mere robust og for at imødekomme de mange nye opgaver, politiet har fået.

Der er dog et stort men:

- De ekstra ressourcer kommer jo ikke lige nu, for de skal først uddannes. Og de er måske først færdige om tre år, men indtil da er der stadig nogle opgaver der skal løses, siger han og tilføjer:

- Man bruger mange penge på politiet, og så har man dermed nogle forventninger, der helst indfries med det samme. Men de ekstra betjente først er klar om nogle år, så har vi først ekstra ressourcer til at levere om nogle år.