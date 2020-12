Færre foreninger sælger fyrværkeri: Her har man tænkt i nye coronasikre baner

AALBORG:Julemaden er lige nået at falde på plads, inden nordjyderne skal tænke på årets sidste fest. Forberedelserne for mange går på at komme ud og købe krudt. Raketter, batterier og knaldperler bliver mellem jul og nytår langet over disken.

Mange frivillige plejer at hoppe i tøjet for at stå i et telt og sælge fyrværkeri, der kaster penge af til den lokale idrætsforening. Flere foreninger har i år valgt ikke at sælge krudt, men i Klarup ved Aalborg har man fundet en coronasikker løsning.

- På grund af corona har vi i år fået en online-løsning op at køre, så folk kan blive fri for at stå i en butik sammen med andre mennesker, siger Allan Henriksen, der står for salget.

Særlige regler for fyrværkeri i år Man må sælge fyrværkeri fra 15. december og frem til 31. december, mens man må affyre krudt mellem 27. december og 1. januar. Man må kun sælge fyrværkeri til folk over 18 år. Fra 25. december holder alle fysiske butikker lukket bortset fra apoteker og dagligvarebutikker. Hvis man har en dagligvarebutik, eller hvis man har et fyrværkerisalgssted, fx et salgstelt, der lever op til definitionen som dagligvarebutik, kan du fortsat holde åbent. Ellers skal der være lukket. Alle kan etablere fjernsalg af fyrværkeri ud fra princippet om at undgå fysisk kontakt og større forsamlinger. Fjernsalg defineres som salg pr. telefon, mail, webshops eller online. Forud for onlinesalg skal det meldes til Sikkerhedsstyrelsen. Udleveringsstedet skal overholde samme regler som ved fysisk salgssted med hensyn til sikkerhedsafstand. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen VIS MERE

Det fungerer på den måde, at man kan sidde hjemme i sofaen med sin computer og krydse af på hjemmesiden. Bestillingen kan afhentes ved en container ved Klaruphallen, hvor frivillige afleverer fyrværkeriet, mens man sidder i bilen.

Allan Henriksen leverer fyrværkeri til en kunde, der har bestilt online. Foto Lars Pauli

Penge til trængt klubkasse

Salget af fyrværkeri i Klarup startede mandag 28. december, og det første fingerpraj virker positivt.

- Vi har haft fire online-ordrer her til formiddag, og det er yderst positivt. Fyrværkerisalget plejer at være sløvt her i starten, siger Allan Henriksen, der udover at stå for salget, også er formand i RKG Fodbold.

Det er frivillige fra RKG Fodbold og Nøvling IF, der står bag salget. En del af overskuddet vil gå til klubberne, som særligt i år har brug for støtten.

- Det er jo de frivillige arrangementer i løbet af et år, som giver nogle ekstra penge til klubben til nyt udstyr. Det er afgørende, at vi kan få nogle penge i kassen. Det har jo været træls i år, hvor ting er blevet aflyst fra en side, siger Allen Henriksen.

I fjor sendte salget af fyrværkeri omkring 15.000 kroner til både Nøvling IF og RKG Fodbold.

I den lokale Meny plejer man at stå i indgangen, men i år er man rykket længere ind i butikken for at mindske smitterisikoen. Foto Lars Pauli

Færre salgssteder i år

Der har været stor usikkerhed om, hvorvidt idrætsforeninger måtte sælge fyrværkeri i år. Coronasituationen har givet forvirring, og det har betydet, at flere foreninger i år har valgt ikke at sælge raketter.

Det er vurderingen fra Dansk Fyrværkeri, som leverer det fyrværkeri mange idrætsforeninger sælger.

- I år har mange idrætsforeninger meldt fra, da de ikke vil være coronahotspot. Min vurdering er, at der i år er omkring 25 procent, der har meldt fra, siger Kenny Holm, salgsansvarlig for Dansk Fyrværkeri.

Man kan købe fyrværkeri frem til 31. december.