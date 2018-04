Færre indbrud i Nordjylland - men ikke i Aalborg

NORDJYLLAND: Færre borgere har været ramt af indbrud i årets første tre måneder. Det viser tal fra Nordjyllands Politi over antallet af indbrud i første kvartal af 2018.

I alt er der sket et fald på 4,7 procent i forhold til året før. Men mest bemærkelsesværdigt er det, at de to kommuner der sidste år var hårdest plaget at en massiv indbrudsbølge, nu oplever de allerstørste fald i indbruddene, mens Aalborg nu bliver ramt af markant flere indbrud.

Sidste år var Nordjylland nemlig delt i to. I Vendsyssel nærmest eksploderede indbrudstallet, mens det faldt markant i Himmerland og Aalborg. Men nu er billedet vendt på hovedet.

I løbet af årets første tre måneder har 23 procent flere borgere i Aalborg Kommune haft indbrud.

- Der har været mange indbrud i Aalborg, men det er primært omegnsbyerne, der har været mange indbrud. Det er noget vi haft fokus på, og vi vil fortsat målrette vores indsats i Aalborg, siger politikommissær Sune Myrup fra Nordjyllands Politi og understreger, at tallene for marts måned allerede viser, at indbrudstallet er begyndt at falde i Aalborg Kommune.

Styrtdyk i to kommuner

Til gengæld blæser der mildere vinde over Vendsyssel. Godt nok oplever Jammerbugt og Frederikshavn mindre stigninger på henholdsvis 13 og tre procent, men i Hjørring Kommune er antallet af indbrud styrtdykket med hele 48 procent, mens antallet af indbrud i Brønderslev Kommune er faldet med 32 procent.

- Det er klart, at når man sammenligner med et år, hvor der har været mange indbrud, så får man også store procentvise fald. Men vi har oprettet en ekstra indbrudsgruppe i Brønderslev, idet vi har kunnet se, at der var en ekstra udfordring deroppe. Derfor er vi rigtig tilfreds med at især der især i Hjørring og Brønderslev kommuner er sket store procentvise fald, siger Sune Myrup.

Han vil dog ikke helt afblæse indbrudsbølgen endnu.

- Det er nok for tidligt at sige, at indbrudsbølgen er slut. Men lige i øjeblikket har vi rigtig få indbrud deroppe, og det heller ikke vores opfattelse, at der lige i øjeblikket er aktive omrejsende grupperinger i området. Men vi er klar over, at de formentlig kommer i løbet af året, og derfor har vi den ekstra indbrudsgruppe, så vi ikke får så mange indbrud som sidste år, siger politikommissæren.

Omrejsende kriminelle på spil

Netop de omrejsende kriminelle var en del af forklaringen sidste års indbrudsbølge i Vendsyssel. Og ifølge Sune Myrup har der også været udenlandske grupperinger på spil i januar.

Generelt var der nemlig mange indbrud i årets første måned - helt præcist 12,6 procent flere i hele kredsen end året før - men stoppede brat og både februar og marts har der været væsentligt færre indbrud.

- Der er altid mange indbrud i januar, men i år mener vi, at der har været omrejsende kriminelle heroppe i en periode. Men vi tror ikke, at de er her mere, siger Sune Myrup.