Færre indbrud - og færre uopklarede af slagsen - kan også blive hverdag efter corona

Har man én gang prøvet at komme hjem til et indbrud, glemmer man nok aldrig følelsen. Hjem er jo ens kerne, det er dér, paraderne er helt nede og de vigtigste timer i ens liv foregår. Og når andre har rodet i ens ting, vurderet dem og taget det med, de synes havde en værdi, er det et overgreb.

Det sidder i kroppen, når man kommer sent hjem og stikker nøglen i låsen: Hvad venter der på den anden side af døren? Det fylder, når man kører ned ad vejen til sommerhuset: Har der været nogen, siden man sidst var forbi?

Det er derfor en fantastisk nyhed, at antallet af indbrud i 2020 er nået et nyt, historisk lavpunkt: Aldrig har der været så få indbrud.

Og lige så positivt er det, at politiets opklaringsprocent er steget, for den lave opklaringsprocent har tidligere været med til at gnide salt i såret oven på et indbrud: Noget, der føltes voldsomt og skræmmende, har man haft en følelse af ikke blev taget seriøst hos politiet. Og det gør ondt.

Netop stigningen i opklaringsprocenten giver håb om, at den flotte udvikling kan tages med ind i 2021. En del af æren kan højst sandsynligt tildeles såkaldte lokale indbrudsgrupper, som altså ikke består af personer, der laver indbrud, men af politibetjente, der laver opklaringsarbejde i et bestemt, geografisk område. Og det har altså været med til at gøre en positiv forskel på området.

Og selvom en del af faldet i antal af indbrud kan relateres til corona, fordi vi dels har været mere hjemme, dels har været forskånet for omrejsende kriminelle, er der også her gode indikationer på, at den positive udvikling skyldes andet end det: Det hjælper rent faktisk at sikre sit hus, fx ved at have lyset tændt, og det har en præventiv effekt at have et godt sammenhold med naboerne, så man holder øje med hinandens hjem, går runder og antaster folk, hvis de virker mistænkeligt interesseret i naboens ejendom.

Fraværet af omrejsende kriminelle og af store politiopgaver generelt som fx større arrangementer og et åbent natteliv har også betydet, at politiet har brugt flere ressourcer på netop indbrud. Og det virker. Forhåbentlig i en grad, at de ekstra kræfter til området fastholdes, når både landegrænser og natklubber må åbne igen.

Det kræver et fortsat fokus fra politiet, og det kræver engagement og indsats på villaveje og i opgange. Men leverer vi det, kan en hverdag med færre indbrud er dermed mere tryghed også være en realitet i årene frem.