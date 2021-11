Færre ulykker på de danske veje: Nordjylland på glædelig førsteplads

NORDJYLLAND:Mere hjemmearbejde og færre sociale arrangementer var for mange en uundgåelig konsekvens af coronakrisen, da krav om afstand og forsamlingsforbud for alvor ramte Danmark i starten af 2020.

Det betød også, at danskerne bevægede sig mindre ud i trafikken, hvilket medførte et fald i antallet af trafikulykker i 2020 - særligt i Nordjylland.

I 2020 blev 32 procent færre personer dræbt eller kom til skade på de nordjyske veje i forhold til gennemsnittet for de foregående fem år. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det er det største fald blandt alle de danske regioner.

Regionale forskelle

På landsplan faldt biltrafikken i år 2020 med syv procent, og antallet af dræbte og tilskadekomne med 13 procent i forhold til gennemsnittet for de foregående fem år.

I Region Syddanmark og Region Sjælland oplevede man et fald i dræbte og tilskadekomne på henholdsvis fem og seks procent.

- En af forklaringerne på de regionale forskelle kan være, at i regioner med høj befolkningstæthed og korte afstande mellem hjem, indkøb og fritidsaktiviteter, vil cyklen ofte være et attraktivt alternativ, mens man oftere vælger bilen, når afstandene bliver større, fortæller afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen.

Fordi biltrafikken faldt næsten lige meget i alle fem regioner, er forskellen på faldet af ulykker i de enkelte regioner en vigtig information, ifølge transportminister Benny Engelbrecht. Det kan nemlig bruges i det fremtidige arbejde med trafiksikkerhed, fordi det viser, at ulykker er påvirket af mange andre faktorer end kun mængden af trafik.

- Den viden om, hvad der kendetegner ulykker i regionerne, kan vi bruge i vores arbejde med at forbedre trafiksikkerheden. Det er netop det, der er fokus på i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, og vi igangsætter nye initiativer frem mod 2030, der skal medvirke til at nedbringe antallet af ulykker på de danske veje, siger han.

Hjemmearbejde og virtuel undervisning

I Region Nordjylland var det særligt antallet af dræbte og tilskadekomne unge mellem 15 og 24 år, der faldt i 2020.

På landsplan så man det største fald i de aldersgrupper, der omfatter studerende og erhvervsaktive.

- Det hænger sandsynligvis sammen med, at mange har arbejdet hjemme store dele af året, og at de videregå­ende uddannelser har haft meget virtuel undervis­ning. Det betyder, at de 18-54-årige har haft mindre transport til og fra arbejde eller studie, end de plejer, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen.