Fakta: Her er symptomerne på coronavirus - og sådan gør du

DANMARK:En dansk mand, ansat på TV2, har torsdag som den første dansker fået påvist coronasmitte, efter han har været på skiferie i Norditalien.

Her kan du læse, hvordan du forholder dig, hvis du har symptomer på coronavirus:

- Symptomer på coronavirus er feber, hoste, synkesmerter og vejtrækningsbesvær.

- Hvis du har disse symptomer og samtidig har opholdt dig i et af disse lande inden for de seneste 14 dage - Norditalien, Japan, Singapore, Hongkong, Sydkorea, Iran og Kina - så skal du kontakte din praktiserende læge eller lægevagten per telefon.

- Det samme gælder, hvis du har haft tæt kontakt med en person, der mistænkes for at være smittet.

- Hvis du møder op i den åbne konsultation hos de praktiserende læger, risikerer du at smitte andre.

- Kontakter du i stedet lægen eller lægevagten per telefon, vil lægen ud fra samtalen beslutte, hvad der skal ske.

Kilde: Dansk Selskab for Almen Medicin/ritzau/