Falck-ansat fik nok over manglende løn - så stoppede han podebussen på landevejen

NORDJYLLAND:Torsdagen før store bededag var der lønningsdag for landets lønmodtagere, men flere af Falcks medarbejdere i Nordjylland, som dagligt står for at kvikteste tusindvis af borgere, må tirsdag stadig se langt efter lønnen, når de tjekker bankkontoen.

Nordjyske har fået en henvendelse fra en af Falcks podere i Hirtshals, som fortæller, at hun endnu ikke har modtaget løn, for det arbejde hun udførte i april.

Måneden forinden var heller ikke uden problemer, da hun efter planen skulle have udbetalt løn 1. april for vagter i månederne februar og marts.

Det var dog først 12. april efter utallige henvendelser til Falck, at lønnen tikkede ind. Men beløbet blev indsat aconto, og det har været frustrerende ikke at kende sit rådighedsbeløb i flere måneder, forklarer hun.

Nordjyske er også blevet bekendt med en chauffør på en af Falcks podebusser, som blev så frustreret over den manglende lønudbetaling, at han stoppede bussen på landevejen og ikke ville køre videre, før han fik sin løn.

Hos 3F i Aalborg bekræfter Kim Sunding, formand for transportgruppen, at cirka 150 af de omtrent 300 nordjyske podere hos Falck ikke har fået udbetalt sin løn.

Hos Falck lyder svaret, at firmaet først blev bekendt med, at der var et større problem med udbetaling af løn 28. april.

- Der er sket en personlig fejl i forhold til udbetalingen i april, hvor en medarbejder har klikket forkert i systemet. Den fejl har vi arbejdet i døgndrift på at få løst, så vi kan udbetale lønnen straks. Desværre har det vist sig, at fejlen er svær at rette op på, lyder det fra Dennis Abildgaard Jørgensen, regionsdirektør i Region Midt hos Falck og med ansvar for podningen i Nordjylland.

Regionsdirektøren lægger vægt på, at Falck har ansat tusindvis af podere på kort tid. Han medgiver derfor, at der kan være lokale problemer, han ikke kender til, og det kan være en forklaring på, hvorfor nogle podere heller ikke fik udbetalt løn 1. april.

- Jeg kender godt til episoden med chaufføren, og den har vi været inde over. Det er en af dem, hvor der er sket en fejl, og den har vi fået rettet, siger Falck-direktøren.

Vi snakker om personer, som er nøglen til, at vi kan genåbne samfundet. Er det ikke for dårligt, at de ikke får deres løn til tiden?

- Det er rigtig skidt, at vi laver den her fejl, og vi har sat alle ressourcer ind på at få den løst.

- Vi er i gang med at kigge på, hvordan vi kan undgå de her problemer i fremtiden. Derfor har vi ansat flere administrative medarbejdere samt implementeret et nyt system, der skal være med til at få styr på de korrekte opdateringer, siger Dennis Abildgaard Jørgensen.

Falck meddeler, at de er tæt på at få løst problemerne for den manglende lønudbetaling, som Falck-medarbejderne skulle have haft i torsdags.

- Det her er Falck, og jeg kan garantere, at alle får deres løn. Vi er ved at have rettet op på fejlen, så jeg regner med, at alle får deres løn onsdag, siger han.