Falck er kørt i garagen: Nye tider for ambulancerne

NORDJYLLAND:I årtier har de nordjyske ambulancer været kørt af Falck, men den æra stoppede midnat mellem torsdag og fredag. I - mindst - de næste fem år vil det være Region Nordjylland og det private firma, PreMed, der står for ambulancedriften i Nordjylland.

Men i praksis bliver omvæltningen ikke så stort. Ambulancerne er blevet skiftet løbende, og allerede i starten af ugen var alle Falcks ambulancer taget ud af drift og erstattet af splinternye biler fra de to nye udbydere. Farverne er de samme, indeni er udstyret det samme og bortset fra logo og bilmærke er der ingen forskel på ambulancerne.

Redderne er - med få undtagelser - også de samme. Enkelte valgte at forlade arbejdsmarkedet, og er blevet erstattet af andre reddere. Ifølge Region Nordjylland er vagtplanen på plads for de kommende måneder, så der skulle ikke være udsigt til forsinkelser på grund af mangel på arbejdskraft.

Har man brug for en ambulance skal man fortsat ringe 1-1-2. Regionen har overtaget opgaven med at disponere kørslen, men medarbejderne her kommer også fra Falck.

Her er ambulancerne

I alt bliver der 26 baser - nogle dog kun bemandet i dagtimerne - spredt udover hele regionen.

Nogen steder er baserne de tidligere Falck-stationer - nemlig i Skagen, Hjørring, Brønderslev, Dronninglund, Pandrup, Løkken, Aalborg, Fjerritslev, Hurup og Støvring. I Fredrikshavn bliver adressen hos Nordjyllands Beredskab, mens der i andre byer er lavet lejemål hos private.

PreMed skal stå for 13 baser i Morsø, Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerland. Her placeres der i alt 25 ambulancer og seks patienttransport-køretøjer.

Regionen har ansvaret for de 13 baser i de syv øvrige kommuner. Her placeres 33 ambulancer og 14 patienttransport-køretøjer.

At der nu er to operatører bliver Nordjylland betragtet som et område. Har en PreMed-ambulance været i Aalborg med en patient, kan den sagtens - hvis den er nærmest - blive sendt på en opgave i Aalborg Kommune.

26 millioner sparet

Det var regionsrådet, der i marts sidste år bestemte sig for at droppe Falck, og stedet vælge den nye model. Op til beslutningen havde der været en del debat om hvordan ambulance-kørslen skulle skrues sammen. Den nye aftale er en slags kompromis, der blev vedtaget af et snævert flertal. I udgangspunktet er modellen 26 millioner kroner billigere end da Falck stod for driften, men eftersom regionen nu selv står som operatør er det også her en eventuel ekstra regning skal placeres.

For de fleste vil det nok være af større vigtighed I den gamle aftale var Falck skulle en den gennemsnitlige ventetid på en ambulance være på ni minutter og 12 sekunder. Tallet blev opgjort en gang om året, og var et gennemsnit af alle nordjyske kørsler over et helt år. Derfor kunne der i perioder godt være længere ventetider, og der kunne være store geografiske forskelle.

Den nye aftale kaldes i stedet en beredskabsmodel, og her er der i stedet for opstillet en række servicemål.

Handler det om udrykninger - med blink og horn - til akut og livstruende sygdom eller tilskadekomst og ved trussel på førligheden ser målene således ud:

I 67 procent af kørsler skal første vogn være fremme inden ti minutter, højest ti procent af alle udkørsler må tage mere end et kvarter, og næsten alle - 97 procent - skal være fremme senest tyve minutter efter, at alarmcentralen har modtaget opkaldet. Er det ikke akut og livstruende kørsel er målet, at ambulancen kun i syv procent af alle kørsler må komme mere end 30 minutter efter opkaldet.

Ventetiden kommer ikke til at ændre sig markant, og skulle der være en forskel vil det være kortere ventetid, lyder det fra regionen.

Mest markante forskel er, at det nu er regionen og dermed politikerne, der skal stå til ansvar, hvis der kommer klager over for lang ventetid. Modsat Falck kan de ikke henvise til en kontrakt, og kommer der klager kan politikerne ikke henvise til, at der skal gå et år før responstiden kan gøres op.