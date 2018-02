Falck nedlægger værksteder

AALBORG: Mandag blev medarbejderne på Falcks interne værksted i Aalborg orienteret om, at værkstedet nedlægges 1. september 2018.

Det drejer sig om det værksted, der servicerer Falcks biler. Beslutningen om at nedlægge Falcks værksteder gælder også værksteder i Gladsaxe, Greve og Nykøbing Falster.

- Det betyder, at vi skal finde nye eller bruge eksisterende samarbejdspartnere, oplyser Diana Sørensen, direktør for Brand i Falck.

Værkstedet i Aalborg har seks medarbejdere.

- Vi håber, at vores eksisterende samarbejdspartnere får mulighed for at overtage medarbejderne. Det vil være en fordel for os, hvis de også fremover reparerer vores biler, siger hun.

Diana Sørensen kan imidlertid ikke afvise, at nedlæggelsen af værkstederne på landsplan kan resultere i egentlige afskedigelser.

- Jeg kan ikke afvise, at det kommer på tale, for vi har mange mekanikere på landsplan. Hele projektet går ud på at sikre samme kvalitet og drift af området. Vi har gode erfaringer i forbindelse med, at vi tidligere har ændret struktur. Det er også en fordel for os, at vores samarbejdspartnere overtager arbejdet med at lave vores biler fremover, siger hun.

Diana Sørensen. Foto: Martél Andersen

Nyt visitationscenter i Aalborg

Diana Sørensen oplyser, at hensigten med nedlæggelsen af de interne værksteder er at følge en ny strategi, hvor der er fokus på Falcks kerneområder.

- Vi er en redningskoncern, og det skal vi fokusere på. Vi har testet af i forhold til eksterne værksteder, og de kan sagtens håndtere vores opgaver, siger hun.

Samtidig med nedlæggelsen af værkstederne etableres et visitationscenter i Aalborg for Falcks brand- og assistancekøretøjer i Danmark.

- Her vil blive ansat medarbejdere med mekanikerbaggrund. Planen er, at to-tre medarbejdere fra værkstederne skal ansættes her, fortæller hun.

Ingen betydning for redningsberedskabet

En anden del af strategien er, at Falck Assistance lægges sammen og samles i Nørresundby.

- Det drejer sig om de køretøjer, vi benytter til abonnenter af autohjælp. Det drejer sig kun om køretøjernes tilhørsforhold, og det får ikke indflydelse på vores ambulance- og redningsberedskab, understreger Diana Sørensen.

Ingen assistancereddere vil således miste deres arbejde som følge af sammenlægningen.

Reddernes Landsklub skriver på sin hjemmeside, at det er med stor beklagelse, at der sker en ændring i strukturen på assistanceområdet.

"Redderens Landsklub anerkender udfordringen på assistanceområdet og behovet for ændringer i strukturen. Reddernes Landsklub finder det dog skammeligt at det er assistanceredderne der gang på gang må holde for. Forhåbentlig vil der med denne sammenlægning af stationer snart kunne falde ro på assistanceområdet", skriver landsklubben.