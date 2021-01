Falck tabte udbud på coronalyntest: Nu lukker fire teststeder i Nordjylland

NORDJYLLAND:Falcks fire steder i henholdsvis Aalborg, Hjørring, Thisted og Hobro til lyntest for coronavirus lukker pr. 1. februar. Det skyldes, at lyntestene fra regionernes side blev betragtet som så stor en opgave, at den skulle i såkaldt udbud, hvor andre private virksomheder har kunnet byde på opgaven.

- Den aftale, vi kører på nu, udløber 1. februar, og vi havde budt på at fortsætte med opgaven, men beskeden tirsdag fra regionerne var, at vi røg af skiven i alle fem regioner. Så derfor er vi nødt til at pakke sammen og konstatere, at vi ikke mere skal lynteste for det offentlige, fortæller regionsdirektør hos Falck, Kjeld Brogaard.

Det betyder - som nævnt - at Falck lukker sine fire lynteststeder, men også, at Falck må lukke for at køre ud til virksomheder for at lynteste, når det er det offentlige, der betaler for opgaven.

- Den eneste undtagelse fra det er, hvis en virksomhed direkte og uden om det offentlige system hyrer os til at teste sine medarbejdere, forklarer Falck-direktøren.

Falcks fire lynteststeder lukker Region Nordjylland er: Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørring Lupinvej 3, 9500 Hobro Vilhelmsborgvej 14, 7700 Thisted Hovedindgangen Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø. VIS MERE

Han oplyser, at flere og flere private virksomheder får lyntestene finansieret af det offentlige, så direktøren regner med, at omkring 90 procent af podningsforretningen pr. 1. februar forsvinder fra Falck.

- Det er rigtig træls og trist, men billigste bud vinder opgaven, og sådan er det, lyder det fra Falck-direktøren.

Falck, der har ansat mere end 150 podere, må nu også afskedige en stor del af de ansatte til denne specialopgave.

I fire af fem regioner, nemlig i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland kommer SOS International til at stå for hurtigtesten, mens Carelink skal løse opgaven i Region Syddanmark.

Opgaven med at lynteste borgerne i regionerne er udbudt i en blanding mellem 60 procent mobilt beredskab, hvor testkapaciteten flytter sig ud til borgerne, og 40 procent stationært beredskab, hvor borgerne opsøger en fast testlokalitet. Det betyder, at der også fortsat skal være mobile teststeder, der kan rykke ud, når regionen finder det nødvendigt eller betaler for, at en virksomhed kan få testet alle sine ansatte.

Hos SOS International, der nu overtager opgaven med lyntest i Region Nordjylland, oplyser presserådgiver Nina Juhl Østergaard, at virksomheden overtager opgaven og lige nu har meget travlt med at forberede sig på opgaven.

- Der er et krav om fra regionens side, at der er stationære teststeder i Hobro, Thisted, Hjørring og Aalborg. Men de eksakte lokationer kan jeg ikke sige noget om endnu, siger Nina Juhl Østergaard.

Hun oplyser, at de nuværende lokationer for Falcks lyntests er steder, som Falck har lejet, og at det derfor ikke er sikkert, at netop de lokationer bliver overtaget af SOS International. Det samme gælder i øvrigt personalet, der indtil nu har været hyret af Falck. Så SOS International har også meget travlt med at få ansat det personale, der skal forestå testene.

- Men vi melder ud, så snart vi har noget på plads om de nye steder for lyntest, lover Nina Juhl Østergaard.