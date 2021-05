Falsk Nordjyske-artikel bliver delt på Facebook

NORDJYLLAND:Lige nu bliver en artikel, der ligner noget fra Nordjyske, delt på Facebook, men artiklen har ikke noget med Det Nordjyske Mediehus at gøre.

Artiklen handler om en moutainbike-bane i Vestbjerg, og artiklen er forsynet med et logo, der til forveksling ligner Nordjyskes - blot med tilføjelsen "Fakta Tjek".

Nordjyske skrev mandag om MTB-banen, og det er åbenbart faldet ukendte personer så hårdt for brystet, at de selv har fabrikeret en falsk artikel, forklædt som journalistik fra Nordjyske.

- Vi har udgivet en artikel om mountainbike-banen i Vestbjerg, og vi tager det gerne op igen. Men vi benytter ikke anonyme kilder i denne slags sager, siger chefredaktør ved Det Nordjyske Mediehus, Karen Keinicke, der opfordrer bagmændene til slette den falske artikel, og i stedet stå frem med deres kritik, så alle kan deltage i debatten om en fritidsaktiviteterne i Vestbjerg.

- Vi vil ikke lægge navn til "artikler" som denne, der ikke er underbygget af faktuelle oplysninger og hvor alle parter i sagen ikke har haft mulighed for at komme til orde. Vi ser ret alvorligt på det, da vores læsere skal være sikre på, at artikler, der kommer fra Det Nordjyske Mediehus, lever op til den troværdighed, som vores journalistik bygger på, siger hun.