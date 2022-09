Falske afstemninger må være begyndelsen til enden for Putin

LEDER:Her følger dagens mindste nyhed:

Et efter sigende overvældende flertal af vælgere - åbenbart helt op til 93 procent - i de primært russisk kontrollerede områder i de østlige og sydøstlige dele af Ukraine - Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson - går ind for, at ja, selvfølgelig skal de da tilbage til Rusland.

Helt ærligt, lige nøjagtigt hvad består det overvældende i?

Og hvordan kan man nå frem til et andet resultat ved hastigt arrangerede folkeafstemninger, hvor vælgere er blevet gennet hjemmefra til såkaldte afstemningssteder under skarp bevogtning af tungt bevæbnede krigsforbrydere fra den dybt anløbne Wagner-gruppe?

Hvad har i det hele taget været formålet med folkeafstemningen, som ikke har været anerkendt af nogen som helst uden for Rusland, og som i øvrigt heller ikke er blevet fulgt af valgobservatører?

Og helt teoretisk: Hvad ville det russiske regime have stillet op, hvis der i en eller flere af regionerne havde vist sig at være et flertal imod at "vende tilbage" til Moder Rusland?

Det er ren teori, for både spørgsmålet og svaret har været givet på forhånd - vælgere er blevet truet til eller betalt for at stemme ja, mens nej-sigerne er blevet kørt bort til en uvis skæbne.

Politisk set har det overordnede formål udelukkende været at skabe en legitim undskyldning for at annektere endnu en attraktiv luns af Ukraine for at etablere en korridor hele vejen fra Rusland til Krim.

Samtidig forlyder det, at der naturligvis nu skal mønstres endnu flere soldater i den våbenføre alder - i de pågældende fire regioner, hvor de såkaldte afstemninger har fundet sted - for at fabrikere endnu mere kanonføde til den videre færd mod Ukraine.

Set udefra ligner det nærmest opskriften på borgerkrig. For borgere i det snart tidligere Ukraine kastes jo i armene på deres egne med det overordnede formål at få Ukraine som sådan til at forsvinde, og ve den, der sætter sig imod det, for Vladimir Putin er i stand til at gøre hvad som helst. Mens russere i hobetal har travlt med at flygte i panik ud af landet, langt væk fra den krig, som Putin umuligt selv kan se udgangen på.

Men den ender forhåbentligt dybt tragisk for ham. Fældet, som man må blive, af sine egne. Den menige russer kan umuligt stå inde for det stadig mere omfattende galmandsværk, som Putin har foranstaltet. Med ikke bare ukrainere og russere, men hele verden som gidsel. Også økonomisk gidsel.