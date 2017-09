Familie i Nordjylland udvises - forkert, siger FN

NORDJYLLAND: Er det i orden, at en lille familie - mor, seks årig søn og en myndig datter ar iransk herkomst - om få dage udvises til Italien?

Nej, lyder det fra FNs menneskerettighedskomite, mens det danske flygtningenævn mener det modsatte. For selvom Italien er både sikkert og fredeligt, så er forholdene for flygtningene ofte tvivlsomme. Hvor den lille familie skal hen er uvist - de italienske myndigheder er nemlig heller ikke begejstrede for, at få familien, og derfor gør de kun det absolut minimale for at forberede modtagelsen.

- FN komiteen siger, at nævnet ikke i tilstrækkelig grad har undersøgt asylansøgeren og hendes børns særlige sårbarhed og individuelle risiko for at blive udsat for overgreb ved tilbagesendelse til Italien. Derfor udgør tilbagesendelsen ifølge komitéen en krænkelse af forbuddet mod udsendelse til nedværdigende og umenneskelig behandling, siger Jesper Lindholm, lektor ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, der mener at det på sigt kan blive et problem, hvis Danmark ikke følger afgørelser fra FN.

- Vi kan komme i problemer i forhold til det folkeretlige krav om i god tro at opfylde konventionsforpligtelserne ved gentagne afvisninger af komiteernes vurderinger.

Fra Flygtningenævnet lyder beskeden, at de tager enhver kritik fra FN meget alvorligt.