Fandt tyvekoster: Nu leder politiet efter aktiv indbrudstyv

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi efterlyser en formodet indbrudstyv, som politiet mistænker for at stå bag indbrud i flere villaer i Nordjyllands Politikreds.

Der er tale om en 39-årig mand, der beskrives som 186 cm høj og almindelig af bygning.

Den 39-årige mand har været eftersøgt af politiet siden den 15. november 2018, men han har ikke ønsket at melde sig selv, trods adskillige opfordringer fra politiets side.

Lederen af politiets efterforskning, politikommissær Mikkel Brügmann, oplyser, at efterforskningen har givet Nordjyllands Politi formodninger om, at den eftersøgte måske opholder sig enten i hovedstadsområdet eller i Nordjylland.

– Hvis man ser ham, eller i øvrigt har oplysninger om hans opholdssted, så skal man straks ringe til Nordjyllands Politi på 114, siger Mikkel Brügmann, der i næste åndedrag opfordrer den formodede indbrudstyv til at melde sig selv til nærmeste politi.

– Den eftersøgte ved, at vi leder efter ham, så han kan lige så godt møde op på nærmeste politistation, siger efterforskningslederen.

Omfattende indbruds-efterforskning

Berigelsessektionen ved Nordjyllands Politi foretog i efteråret efterforskning i flere sager af indbrud i villaer. I den forbindelse blev der den 14. november 2018 foretaget ransagning i et lagerrum i Himmerland, hvor der blev fundet adskillige designgenstande i form af stole, sofaer, lamper, porcelæn mv. Alt sammen til en værdi af flere hundredetusinde kroner.

Samme dag foretog Nordjyllands Politi anholdelse af to andre formodede gerningsmænd. Der er tale om to danske mænd fra Nordjylland på henholdsvis 42 og 55 år. Begge har siden hen været varetægtsfængslet.

Det er politiets opfattelse, at den 39-årige har været medvirkende til flere indbrud i private boliger, ligesom man mistænker for at have forbindelse til de tyvekoster, der blev fundet i Himmerland 14. november 2018.