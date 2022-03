Fanget i asyl-loop i fire år: Nu aner Mohamed endelig et håb

RANUM:- Jeg er glad. Humøret er højere end det længere har været, men jeg prøver at lade være med at have alt for høje forventninger. Jeg tør ikke tro på noget, for jeg risikerer bare at blive banket endnu længere tilbage, hvis det heller ikke lykkes i tredje forsøg.

En melding om genåbning af hans sag i Flygtningenævnet har givet Mohamed El Shawa en spinkel forhåbning om, at der er en vej ud af det danske asylsystem, som han har været fanget i i snart fire år.

- Jeg føler, jeg har været fanget i et loop, hvor jeg bare spilder min tid og bliver ældre. Så jeg håber, at det ender hurtigst muligt. Selvfølgelig på en god måde, fortæller den 37-årige asylansøger, der er vokset op i Egypten.

- Men jeg har boet i Danmark i 10 år, og det er her mit liv er, fastslår han.

Mens han er knyttet til Danmark og Egypten, er Mohamed El Shawa imidlertid registreret som statsløs palæstinenser, da han er født i Gazastriben. Et område han ikke siden har opholdt sig i, men som gør hans sag meget mere indviklet.

Mohamed El Shawa kom til Danmark i 2012 for at læse på Aalborg Universitet. Efterfølgende var det efter flere års kamp endelig lykkedes at få foden indenfor på det danske arbejdsmarked med et fuldtidsjob, da en sag om fejl i nogle gamle timesedler i 2018 betød, at han fik afslag på at få forlænget sin opholdstilladelse.

Mohameds historie August 2012: Mohamed El Shawa kommer til Danmark Juni 2014: Han afslutter sin uddannelse på Aalborg Universitet. Egypten får ny præsident, som vælger at lukke grænserne til Gazastriben Efterår 2016: Efter to års jobsøgning får Mohamed El Shawa job hos en lille virksomhed i Aalborg Sommer 2017: Han får fuldtidsjob i København og flytter dertil 15. januar 2018: Styrelsen for International Rekruttering og Integration afslår at forlænge hans ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse 26. juli 2018: Mohamed El Shawa tager til Sandholmlejren og søger om asyl Marts 2019: Han får andet og sidste afslag på opholdstilladelse November 2019: Udlændingestyrelsen nægter Mohamed asyl med den begrundelse, at han ikke har en trussel imod sig. Samtidig bliver det gjort klart, at han skal hjemsendes til Gazastriben, ikke Egypten Maj 2020: Mohameds sag kommer for Flygtningenævnet, som kommer med den afgørelse, at Udlændingestyrelsen skal genvurdere hans sag Februar 2021: Udlændingestyrelsen afviser igen Mohameds asylansøgning 6. april 2021: Flygtningenævnet skal for anden og sidste gang behandle ankesagen - det ender med et afslag med den begrundelse, at Mohamed ikke er truet eller forfulgt i Gaza 13. december 2021: Mohamed bliver flyttet fra Asylcenter Vesthimmerland til Udrejsecenter Sjælsmark 17. januar 2022: Mohamed får besked om, at hans asylsag vil blive genoptaget 3. marts 2022: Mohamed flytter tilbage til Asylcenter Vesthimmerland VIS MERE

Her startede Mohameds tur i loopet hos et system, der ikke kan sende ham til Gazastriben på grund af uroligheder og fordi de danske myndigheder ikke har en samarbejdsaftale med Hamas, som styrer området. Man kan heller ikke sende ham til Egypten, da hans egyptiske pas er udløbet og kun kan blive fornyet på betingelse af, at han får opholdstilladelse i Danmark - og det har altså indtil videre heller ikke kunnet lade sig gøre.

Job på hånden

Som om det ikke så sort nok ud i forvejen, kom det i december måned som et chok, da han uden forklaring blev sendt fra Asylcenter Vesthimmerland i Ranum til Udrejsecenter Sjælsmark på Sjælland. Et skifte fra forholdsvis frie rammer til store begrænsninger i et center omkranset af hegn og en hverdag præget af striks kontrol fra myndighederne.

Da han i januar måned fik den overraskende besked, at Dansk Flygtningehjælp havde haft held med at presse på for at få hans sag genoptaget, åbnede porten for at kunne komme væk fra udrejsecenteret igen.

I sidste uge flyttede Mohamed El Shawa så tilbage i de velkendte rammer i Ranum. Tilbage til Nordjylland og en hverdag, hvor han igen frit kunne besøge sine venner.

Han håber dog snart, at kunne blive endnu mere herre over sit eget liv - forhåbentlig i Danmark, hvor allerede har et job på hånden hos et firma i København.

- I desperation og afmagt over situationen gav jeg mig til at skrive en række ansøgninger. De fleste virksomheder vil have, at man kan begynde snarest muligt, men jeg har været så heldig at finde nogen, der kunne bruge min baggrund og min master i international marketing, og samtidig gerne vil vente på, at myndighederne giver en arbejdstilladelse - men det kan tage op til tre måneder, fortæller han.

- Forhåbentlig kan et job også være en fordel for min sag, når den kommer for Flygtningenævnet, og i hvert fald giver det mening, at jeg kan komme ud og klare mig selv i en tid, hvor der er pres på asylcentrene. Hvis jeg som asylansøger får et job og kan komme ud og betale min egen lejlighed og noget af den gæld, jeg har opbygget, vil det være en god situation for alle. Samtidig vil det også betyde, at jeg ikke går og føler, at jeg bare spilder min tid, konstaterer han.

Samme proces

Selvom tingene tegner en anelse lysere, tør Mohamed El Shawa ikke kigge for langt ud i fremtiden.

- Jeg håber, at retten vil komme frem til en rimelig afgørelse. Men jeg tør ikke spå om noget. Jeg har jo prøvet processen før, og det bliver de samme spørgsmål, jeg får - også de spørgsmål om min tilknytning til et sted, jeg stort set aldrig har været og derfor ikke kan svare på, om jeg har følt mig i fare i, siger asylansøgeren, der dog har fået et svar mere på hånden, når der endnu engang skal tages stilling til hans ansøgning om asyl.

- Et par dage efter jeg min afvisning sidste år, startede flere ugers bombning i Gaza. Det er bare et eksempel på, at det langt fra er et sikkert sted. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det ville have været, hvis jeg var blevet sendt derned. At blive sendt til Gazastriben vil uden tvivl være det værste, der kunne ske for mig, konstaterer han.

Torsdag eftermiddag fik han at vide, at hans sag kommer for Flygtningenævnet 5. maj. Selvom det kommer til at tære på tålmodigheden, glæder han sig over, at genoptagelsen af sagen trods alt har givet en smule håb om fremtiden - hvadend han tør tro på en lykkelig slutning eller ej.

- Da jeg sidste år fik nej til asyl fra Flygtningenævnet, troede jeg, at det var slut. Nu er der i det mindste en mulighed igen.