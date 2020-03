Fanget på adressen: 7 sjove tips til hygge i haven for børn og voksne lige nu

Forleden dukkede der et nødråb op på en facebookprofil fra en af mine yngre familiemedlemmer. Efter at være dømt hjemme i to uger med to små børn, var han gået død i aktiviteter og ikke mindst død i at se Barbie på You Tube. Nu bad han alle venner om vidensdeling til aktiviteter og især til udendørs aktiviteter. Sjovt nok kom der flere forslag til diverse passive underholdningsapps, der fortrinsvis handler om noget, man kan gøre inde.

Danmark er lukket ned, men haven består med sine egne virus og bakterier som ikke angriber mennesker, og er man så heldig at bo i hus med have, og måske tillige drivhus, er der nok at tage sig til for både børn og voksne. Lad os starte med børnene og forslag til, hvad du kan lave med dine børn eller børnebørn de næste par uger.

1. Tatover dit drivhus

Har du et drivhus, så er det oplagt at tage børnene og en stak Poscatush med ud i drivhuset. Poscatush kan male på både sten og glas og mange kunstnere og sågar graffitimalere, anvender dem. Det er akrylmaling på tusch med forskellige tykkelser. Dekorer drivhusets glas med smukke blomster, fantasifulde dyr eller noget helt andet. Resultatet kan blive ganske flot og kikser det, kan farven vaskes af igen, både mens du maler, og når det er tørt. Send os gerne nogle fotos af jeres kunstværker, og bliv inspireret af min video på You Tube - se den her .

2. På jagt i haven efter små planter

Du vil sikkert blive overrasket over, at din have er fyldt med gratis udplantningsplanter. Mange stauder og sommerblomster selvsår sig selv. Digitalis er en af dem, men også de flotte solhat og skønne jernurt sår bredvilligt sig selv. De små planter pipler frem i nærheden af moderplanten. I stedet for at hakke dem over, som var det ukrudt, så tag dem op og pot dem i en lille "jiffypotte". Stil dem lunt, men ikke alt for varmt og ikke alt for solrigt, og snart har du flotte nye gratis planter.

Se video på You tube her .

3. På jagt efter påskeæg

Mine voksne børn husker da deres mormor og morfar hvert år gemte påskeæg i haven, som de skulle finde. Det var selvfølgelig altid påskeharen, der havde lagt dem. Lav en skattejagt i haven og gem påskeæg forskellige steder. Børnene og du vil elske legen, og du kan fortsætte med at lave andre skattejagter.

4. Klip gækkebreve og lav sjove vintergækker

Du kan lige nå det. Gækkebreve er en gammel tradition, der er værd at tage op, og alle kan være med. Hvis du mangler inspiration, så findes der bøger om gækkebreve på biblioteket.

Du kan også sætte vintergækker og hvide tulipaner ned i et glas med frugtfarve og få sjove blomster ud af det.

Få mere inspiration her - fra en udgave af NORDJYSKE's Bo Godt.

5. På jagt efter dyr i haven

Lav en lille konkurrence om hvem der inden for et kvarter eller en halv time finder flest dyr i haven. Søg i bark, under sten, i jorden, ved skuret. Tag et stykke papir og skriv, hvad du har fundet, Det kan for eksempel være 10 bænkebidere, en solsort, en musvit, en regnorm, en skolopender, tre edderkopper eller en mus. Gå bagefter ind og google de forskellige dyr, og bliv klogere på, hvor mange dyr der er i din have. (Giv børnene en krone for hver dræbersnegl de finder) Få inspiration i NORDJYSKE's Bo Godt her .

6. Lav en pilehytte

En pilehytte er nem at lave. Tilmed gror hytten til med blade i løbet af sommeren og gør den endnu mere spændende. En pilehytte er inspiration for megen leg med børnene. Find pil i naturen, eller spørg din planteskole. De kan skaffe dem, og også fortælle dig, hvordan du laver den. Mere avanceret er en shelter eller lerhytte med halmballer.

7. Lav et insekthotel

Børn elsker at bygge og det at bygge et insekthotel er sjovt. Det er let at lave med bark, halm, strå, små bambus, mursten med huller og andet materiale, dyrene kan gemme sig i.

Få inspiration i NORDJYSKE's Bo Godt - via linket her .