Fanget på adressen: Her er listen, der kan give et frikvarter fra ungerne - og styr på havearbejdet

NORDJYSKE's faste haveskribent Lars Lund har i en anden artikel givet en række forsalg til sjove ting, du kan lave sammen med dine børn, mens mange af os opholder os på egen matrikel - på grund af coronaens fremfærd.

Men det er ikke kun børnene, der har brug for at blive aktiveret - også vi voksne har godt af frisk luft og praktisk arbejde. Her kommer Lars Lund derfor med tips til, hvad voksne kan lave i haven - lige nu.

1. Væk med mosset

Nu kan bønderne komme i jorden og få sat kartofler, og nu er plænen så tør, at du også kan give plænen den helt store kur mod mos og få kvarterets flotteste plæne.

Det bedste resultat får du ved at leje en vertikalskærer. Den river vissent græs op, og tager alt mosset med. Bagefter vil du tude af resultatet, bande over mig, og aldrig tro på, at den bliver plæne igen. Men det gør den. Riv et par gange, så du har fået alt det løse væk. Efterså eventuelt med nyt græs, men kun ganske tyndt, og køb aldrig det billigste græs, men græs der har en tydelig deklaration. Gød jorden og vent uden at se på græsset den første tid. Vågn op og se hvor flot den bliver. Som alternativ til vertikalskæreren kan du købe en elektrisk mosrive for omring 1000kr. Den vil altid være bedre end ingenting, og mange er ret effektive.

2. Klip roserne.

Da vi for 20 år siden havde istid i Danmark, sagde man, at roser skulle klippes ned efter første maj. Nu hvor klimaet er ændret til regntid, er reglen, klip når de begynder at skyde nye blade. Skulle der komme frost, så vil planterne kunne klare den smule, der kommer, og skulle de fryse en anelse tilbage, så klip igen.

3. Planlæg haven

Har du en ældre have er det en god ide at se på omlægninger, nu hvor tiden er der. Se blandt andet på, hvordan du kan komme af med regnvandet. Måske skal du lave en lille havedam med tilhørende rislende bæk, måske et sumpbed med planter, der tåler at stå i vand. En bæk behøver ikke at være fyldt med vand. Du kan lave en visuel bæk med brosten, hvor der kun løber vand, når der er meget vand i haven.

4. Rens afløb og nedløb

Rens tagnedløb og afløb i indkørslen for blade og slam. Husk også tagrenderne. Find inspiration i Haveselskabet, teknologisk institut og kommunernes vejledning om klimatilpasning i haven på linket her .

5. Slip lettere for ukrudt

Ukrudt mellem fugerne tager meget tid i det daglige. Nu har du tiden. Udskift flisernes fuger med basisk flisesand. Krat op i det gamle sand, og få så meget op som overhovedet muligt. Efterfyld med Dansand til fliser. Der skal faktisk ikke mange sække til for at fylde et større areal. Nu er fliserne ukrudtfri i lang tid. Hak alt det ukrudt du kan se i bede lige nu, så slipper du også meget lettere for det trælse arbejde året ud.

6. Sæt et drivhus op i haven

I gamle dage var det moderne med en havestue. Nu er det drivhuset eller orangeriet, der er moden og det ser ud til, at det holder mange år frem, fordi folk i dag lige så meget bruger drivhuset som driverhus. Måske er det nu, du skal bide i glasset og få sat et drivhus op. Netop her i foråret vælter det med tilbud, og tag gerne en yderligere forhandling med leverandøren.

7. Byg et plantehotel.

Mange har købt eksotiske planter der bare ikke kan tåle frost. Det er nemt at klare. Byg et skur eller isoler et du har. Sæt vinduer i så der kommer lys, og nu har du et plantehotel. En el-ovn kan sættes til at tænde, når temperaturen er falder til 5 grader. Er huset isoleret i tag vægge og gulv, er det ikke noget, du vil opleve ret tit, hvis overhovedet. Du behøver ikke grave gulvet op for at lægge isolering. Køb flamingoplader der er beregnet til støbebeton. Læg det på en plan jord og læg så fliser ovenpå.