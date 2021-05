Far kørt ned af lastbil: Fem-årig søn cyklede ved siden af

TRANUM:En 38-årig mand fra lokalområdet var torsdag eftermiddag ude at cykle med sin fem-årige søn, da han blev ramt af en lastbil.

Ulykken blev anmeldt klokken 13.47 og skete på Hjortdalvej i Tranum.

Far og søn cyklede - med faren yderst - mod sydvest, da en lastbil med sættevogn trak ud for at overhale dem. Lastbilen ramte faren, men sønnen kom ikke noget til.

Faren blev med ambulance kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor han bliver behandlet for en del skader, der dog ikke er livstruende.

- Sønnen er sluppet helt uskadt, siger Jesper Sørensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.