Far slog børn med reb og fluesmækker

AARS:En 34-årig far er blevet kendt skyldig i vold mod sine to sønner på fem og otte år. Faren har ifølge Retten i Aalborg slået de to drenge med reb og fluesmækker samt givet dem knytnæveslag på både kroppen og i hovedet.

Derfor har faren fået fire måneders betinget fængsel samt 100 timers samfundstjeneste.

Han nægter sig skyldig og har bedt om betænkningstid med hensyn til en mulig anke af dommen.

Sammen med fængselsstraffen har faren fået en advarsel på ubestemt tid - det betyder i praksis, at han risikerer udvisning, hvis noget lignende sker.

Grunden til at manden ikke har fået en højere straf er, at retten har lagt vægt på, at det går bedre med familien, efter de har fået hjælp fra kommunen til at håndtere deres problemer.

Også børnenes mor blev sigtet for vold mod de to børn, men hun blev frifundet.