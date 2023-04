Ikke længere bare Franks søn: Nu vil Lasse være borgmester

AALBORG:På den ene side er det ikke overraskende.

Hans farfar var borgmester, hans far var borgmester, og nu vil han også selv være det.

Men hvis der var nogen, der egentlig burde være skræmt ved tanken om at blive borgmester, er det omvendt også ham.

For Lasse Frimand Jensen - en af to, der kæmper om at blive spidskandidat for Socialdemokratiet til næste valg og dermed med overvejende sandsynlighed også Aalborgs næste borgmester - har set hvordan politik også kan være en barsk omgang.

Men farens oplevelser i hans tid som minister, folketingsmedlem, næstformand i Socialdemokratiet og senest overborgmester i København har ikke skræmt sønnen.

Og - som han da også understreger, da Nordjyske er inviteret på kaffe i villaen med udsigt over Kridtgraven i Nørresundby - er han nok Franks søn, men først og fremmest er han sig selv.

Han er gift med Kristine, har tre børn på 5, 7 og 10 år, og drømmer om snart at sige farvel til jobbet som teamleder for International House North Denmark - et netværkshus for nordjyske virksomheder, der har brug for at tiltrække og fastholde international arbejdskraft.

Hvordan kan det være, at du gerne vil være borgmester?

- Det vil jeg, fordi jeg har noget at byde på i forhold til lederskab. Jeg har 12 års erhvervserfaring og været ni år i byrådet, hvor jeg har været gruppeformand og haft nogle forskellige formandsposter, så jeg har den nødvendige erfaring. Derudover har jeg været rigtig glad for at være i god læring hos Thomas Kastrup-Larsen. Og så brænder jeg for Aalborg. Jeg har altid boet her. Jeg er flere gange blevet tilbudt stillinger, job og politiske muligheder andre steder. Men det har altid været Aalborg, jeg gerne ville.

Da Nordjyske første gang spørger dig, om du vil stille op, svarer du, at du først skal snakke med din hustru inden du træffer beslutningen. Hvad snakker I om?

- Det, vi altid snakker mest om: Vores børn. Om hvordan vi skulle finde en balance, så jeg også kan være der for dem. Om hendes arbejdssituation, og selvfølgelig den arbejdssituation, jeg vil stå i. Og det her med at leve et formentligt endnu mere offentligt liv, hvor du er mere eksponeret, end vi plejer at være. Men hun kan jo godt mærke, at det her er virkelig min passion, og det er min drøm.

Du har jo selv oplevet, hvor krævende og hårdt politik kan være. Har det ikke afskrækket dig?

- Da min far blev folketingsmedlem, var jeg omkring tre år. Så det har altid været en del af mit liv, at man altid skulle snakke med nogen - både ved købmanden eller i telefonen. Nogen gange er det også kritiske spørgsmål.

Men ind i mellem har det da været hårdt at se sin far på forsiderne. Selvfølgelig var det ikke sjovt, dengang han tabte formandsvalget til Helle Thorning, og da slet ikke, da han trak sig som borgmester i 2020. Men man kommer igennem det, og i dag har min far heldigvis fået meget mere tid til at være sammen med børnebørnene.

- Kristine kender også til bagsiden af medaljen. Vi har jo været sammen siden 2007, så hun har også oplevet det, min far har været i gennem. Men hun er ikke skræmt af noget.

Har du snakket med din far, inden du træf beslutningen om at stille op?

- Ja, jeg har snakket både med min mor, min far og min bror. Svaret fra min far var, at hvis det var det, jeg ville, så skulle jeg gå efter det. Og selvfølgelig snakker jeg også en del politik med ham.

Er din far en politisk fordel eller ulempe for dig?

- Jeg har været i byrådet i ni år, så er jeg ikke længere bare Franks søn. Det er ikke noget, der har betydning i min politiske karriere.

Lasse Frimand Jensen bor med familien i en villa med fin udsigt over Kridtgraven i Nørresundby. Foto: Martél Andersen

Har du nogensinde overvejet et andet parti?

- Nej, altså jeg har altid været socialdemokrat. Jeg er jo næsten opvokset i det parti. Jeg kan huske Anker og Auken. Jeg har været til utrolig mange møder og kender rigtig mange. Men at jeg blev politiker, skyldes faktisk en opfordring fra Henning G. Jensen (tidligere borgmester i Aalborg; Red.). Han foreslog, at jeg skulle stille op til byrådet. Mine forældre har aldrig opfordret mig til en politisk karriere.

I aalborgensisk politik er det et emne, der har fyldt mere end noget andet. Nemlig 3. Limfjordsforbindelse. Hvordan står du i den sag?

- Jeg har altid været tilhænger af Egholmforbindelsen. Og jeg har det også sådan, at når vi som politikere betaler rådgivere i flere omgange for at vurdere, hvor den bedste forbindelse er, og de i tre omgange peger på Egholmforbindelsen, så synes jeg, at man skal være ret sikker i sin sag som politiker, hvis man ikke er enig med rådgiverne.

- Det handler også om respekt for demokratiet. Forbindelsen er besluttet på kommunalt niveau, regionalt niveau og i Folketinget. Hvis ikke man kan respektere demokratiets beslutninger, så synes jeg, man har et problem.

Nordjyske har haft en artikelserie om rod på borgmesterforvaltningen. Er der noget på den forvaltning, som du synes, der skal ryddes op i?

- Jeg synes, at den linje, som den nye kommunaldirektør har lagt, er den rigtige. Jeg har oplevet en forvaltning, som er lige så professionel som resten af kommunen. Der har været nogle sager, som der skulle være ryddet op i, men jeg har en fast tro på, at de tiltag, der er lavet nu, er de rigtige. Nu skal alle beslutninger forbi økonomiudvalget. De procedurer gør, at jeg ikke tror, at der kommer lignende sager i fremtiden.

Nu skal du i valgkamp med Flemming Møller Mortensen. Hvad er egentlig forskellen på jer to?

- Den største forskel er, at vi kan få en hurtig afklaring. Hvis jeg vinder bliver jeg borgmester umiddelbart, og vil være spidskandidat til næste valg. Hvis det bliver Flemming, skal vi have en midlertidig borgmester i to år. Jeg kender byrådsarbejdet og har en god relation til de andre medlemmer - både dem i min egen gruppe, men også dem fra andre partier. Så er der selvfølgelig det der med, at jeg er 37, og han er 59.

Du får støtte fra Nørresundby, mens partiforeningen i Centrum støtter Flemming Møller Mortensen. Er der en dybere strid i partiet?



- Slet ikke. Der er meget ordentlighed imellem de to partiforeninger, og det har der været hele vejen, og det håber jeg virkelig, at det bliver ved med.

Sidste lørdag holdt partiet stormøde i Aalborg. Her kom Mette Frederiksen hen og ønskede dig held og lykke i valgkampen, og hun gjorde det på en måde, så rigtig mange lagde mærke til det. Hvad betød det?

- Det er rigtigt. Det var jeg kisteglad for, fordi Mette også er en person, der virkelig elsker Aalborg. Hun er en dygtig partileder og en rigtig dygtig statsminister. Så det blev jeg jo sindssygt glad for.

Har du oplevet, at partitoppen vil blande sig i, hvem der skal være spidskandidat?

- Jeg er sikker på, partiledelsen synes, at det er sundt, at der er det lokale demokrati i vores parti, der skal afgøre det.

Hvis nu Flemming vinder, vil du så godt kunne indordne dig?

- Fuldstændig. Det har jeg snakket med ham om. Jeg er ikke en, der bærer nag, og jeg vil fortsat stille op til byrådet.

I løbet af maj holder Socialdemokratiet urafstemning, hvor medlemmerne skal vælge mellem Lasse Frimand Jensen og Flemming Møller Mortensen. Afgørelsen kommer 6. juni.