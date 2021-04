Farvel til Afghanistan: Vi skylder de faldne og veteranerne en stor tak

”Lige nu virker det fattigt at tale om helte, men i mine øjne er det dét, Mikkel er.”

Sådan sagde major Anders Storrud i efteråret 2007 om thyboen Mikkel Keil Sørensen, der mistede livet som udsendt soldat i krigen i Afghanistan. Anders Storrud faldt selv få uger efter.

Afghanistan har været en dyr omgang for Danmark. For 43 familier, vennekredse og lokalsamfund, også her i Nordjylland, har prisen været ubeskriveligt høj. De har mistet en søn, en datter, en far, en kæreste, en nær betroet.

Når jeg tænker på den danske deltagelse i krigen – en snart 20 år lang mission, som regeringen i denne uge meddelte, at den vil afslutte til september – tænker jeg på de faldne og ikke mindst på deres efterladte. Jeg har mødt mange af de pårørende. Tilbage i 2010 var jeg med til at skrive bogen ”De faldne” med portrætter af Danmarks døde Afghanistan-soldater, og samtalerne med disse familier og venner gjorde et dybt indtryk.

Jeg forstod især én ting: Det bliver aldrig op til dig eller mig at afgøre, om de faldne soldater døde forgæves. Deres personlige bevæggrunde for at drage i krig var vidt forskellige, fra pligtfølelse og idealisme til kammeratskab og eventyrlyst. Men fra samtalerne med deres efterladte ved vi, at langt hovedparten af soldaterne selv mente, at de gjorde en forskel.

Den viden er vigtig. Den bør veje tungt i de analyser, som eksperter i de næste mange årtier vil lave af Danmarks deltagelse i den NATO-ledede mission. For det handler ikke kun om, hvad det er for et Afghanistan, vi efterlader; Det handler også om, at de danske soldater udførte et pligtarbejde på vegne af os alle.

Når debattører i dag erklærer missionen for en fiasko, skal vi huske udgangspunktet. Den 11. september 2001 blev USA angrebet af terrorgruppen al-Qaeda, der nød Talebans beskyttelse i Afghanistan, og NATO udløste artikel 5, den såkaldte musketéred, som forpligter medlemslandene til at komme hinanden til undsætning. Danmark gik ind i krigen på enstemmigt mandat fra Folketinget, og vi indtog dermed vores rolle som en loyal alliancepartner, hvilket efterfølgende har været af stor betydning for danske sikkerhedsinteresser.

Som småstat spillede vi naturligvis ikke samme slagkraftige rolle som USA eller Storbritannien, men vi ”kæmpede over vores vægtklasse”, som amerikanske præsidenter og forsvarsministre ofte har sagt om det danske bidrag.

Når USA siden har kritiseret sine NATO-partnere for at bruge for få penge på det fælles forsvar, har den urokkelige danske opbakning i Afghanistan altid været en formildende omstændighed. Hvor vi i 1980erne var ved at sætte tilliden over styr med fodnotepolitikken, har vi med først missionerne på Balkan i 1990erne og siden Afghanistan genopbygget Danmarks renommé som et troværdigt NATO-medlem.

Alt dette står tilbage som synlige og nyttige resultater af den danske krigsdeltagelse, og det må vi ikke glemme, selv om Afghanistan meget vel kan henfalde i en ny borgerkrig, endda med Taleban som mulig vinder, så snart de udenlandske tropper har forladt landet. Men Afghanistans fremtid tilhører nu afghanerne. Det er og bliver i sidste ende op til dem, om de vil udnytte de muligheder, som vi har været med til at skabe i form af demokratiske institutioner, kvinders rettigheder, veje, vandforsyning, pigeskoler og meget andet.

Undervejs har de i alt mere end 10.000 udsendte soldater fra Danmark samtidig bidraget til at holde Taleban i ave, fjerne en terrortrussel mod Vesten og sikre danske interesser. For det har 43 af dem betalt den højeste pris og over hundrede andre er kommet hjem med skader på krop og sjæl.

I Danmark har vi svært ved at tale om helte – undtagen i sport. Det kan vi ikke være bekendt. De faldne og veteranerne fra Afghanistan fortjener vores respekt og taknemmelighed.