Farvel til app: Ny teknologi giver alarmcentralen din adresse automatisk

NORDJYLLAND:Siden Beredskabsstyrelsen lancerede 112-app'en, er den blevet downloadet op mod en million gange, men app'en er på vej på pension. Ny teknik har erstattet den, og allerede nu kan du ikke længere hente app'en, hvis du har en Android-telefon, der kører Android 4.0 eller højere; hvilket rundt regnet alle Android-telefoner i brug gør.

Ifølge planen så bliver teknikken også indfaset som en del af styresystemet iOS til Apples telefoner med udgangen af i år, og så er den gamle app sendt væk for stedse.

Det er en ny teknologi, Advanced Mobile Location (AML) eller Emergency Location Services (ELS), som Google kalder teknikken, der har skubbet den populære app ud i kulden. Med AML sender telefonen automatisk en sms, der indeholder telefonens placering, til alarmcentralen hvert 20. sekudn, uden man som bruger skal gøre noget.

Det er dybest set det samme, 112-app'en gjorde, men erfaringer har vist, at i en nødsituation ringer langt de fleste 1-1-2 på telefonen frem for at begynde at lede efter en app. AML har desuden den fordel, at alarmcentralen får positionen, selv om telefonen ikke er låst op, netop fordi det sker automatisk ved 1-1-2 opkald.

Desuden tænder AML-funktionen for telefonens gps og wifi lige så snart, man ringer 1-1-2, hvor den gamle app krævede, at man selv slog gps til, hvis det var slukket.

Man kan ikke længere hente 112-app'en på Google Play til Android, men har man den installeret, så bliver den i udgangspunktet ved med at fungere. Beredskabsstyrelsen opdaterer den dog ikke længere, så fejl og sikkerhedsproblemer i app'en vil ikke blive rettet, hvis man finder nogen.