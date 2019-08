Farvel til banebrydende tv-kanal: Se fraklip fra 24NORDJYSKE

Se de to videoer med fraklip længere nede i artiklen.

AALBORG: For præcis 16 år siden fik Danmark sin første 24 timers nyhedskanal. Ideen kom fra USA, hvor mange regionale aviser havde deres egen tv-kanal. Og da NORDJYSKE Medier også stod over for en sammensmeltning med ANR og redaktionen på TvAalborg, satte dét tanker i gang hos chefredaktør Lars Jespersen:

- Når vi besøgte lignende regionale mediehuse i USA, kunne vi jo se, hvordan de greb det an. Problemet var bare, at et regionalt mediehus derovre måske havde måske fem eller ni millioner potentielle seere, mens vi jo havde omkring en halv million, fortæller han.

Men ved kreativ tænkning og gode aftaler med tekniske leverandører og den store, aalborgensiske antenneforening ANTV lykkedes det at udtænke en model, så Nordjylland kunne få hele mediepaletten hos NORDJYSKE Medier.

Teksten fortsætter under de to videoer med fraklip:

Nordjyderne tog godt imod kanalen, fordi den kunne udfylde en rolle som hurtig og let tilgængelig nyhedsleverandør i en tid, hvor digital nyhedsformidling ikke for alvor havde slået an.

Da den var på sit højeste, havde 24NORDJYSKE omkring 150.000 husstande som abonnenter - nordjyder, der gennem deres antenneforening fik kanalen ind på tv-skærmen.

- 24NORDJYSKE var et bevis på, at Nordjylland var mere forkant end udkant, og med sin formidling af lokale nyheder fra hele regionen var den med til at binde Nordjylland sammen, siger Lars Jespersen.

Siden tv-kanalen begyndte i 2003 har mediebilledet forandret sig fundamentalt, og digitale mediekanaler og streaming står nu for en stadig større andel af danskernes tv-forbrug. Den udvikling kunne også mærkes i Nordjylland, og derfor har NORDJYSKE Medier nu valgt at lukke 24NORDJYSKE.

Det betyder ikke, at journalister og fotografer på NORDJYSKE Medier ikke længere skal fortælle nordjyske historier med levende billeder. De - historierne fortalt med video - vil fremover være at finde på nordjyske.dk.