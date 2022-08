Farvel til sommer: Goddag til torden og regn

NORDJYLLAND:Ikke bare én gang, men hele to gange denne sommer har vi kunnet opleve sommervejr, der har fået tankerne hen på lunere himmelstrøg.

Siden onsdag i sidste uge har aalborgenserne ikke haft udsigt til meget andet end sol og dagstemperaturer mellem 25-30 grader, men nu ser det særdeles lune sommervejr ud til at få en ende - i hvert fald hvis man skal tro prognoserne på DMI.

I dag, tirsdag, skulle der nemlig blive skyet og knap så varmt som i går, og det er i den retning, vejret ser ud til at gå resten af ugen. Onsdag bliver skyet og med temperaturer omkring 25 grader, lige som torsdag også bliver skyet med temperaturer på omkring de 20 grader.

Herfra er der udsigt til regn, så husk at skifte solcremen ud med regntøj og paraply.

Men for nu, hvor temperaturerne stadig danser omkring de 25 grader, kan det være fristende at tage sig en svalende dukkert. Dog bør du være ekstra opmærksom på det voldsomme vejr, DMI også varsler, for hører du buldren i det fjerne, er det med at komme op af vandet. Her kan det nemlig være livsfarligt at opholde sig under lyn- og tordenvejr.