Fascinerende fotos: Nordlys over Nordjylland

NORDJYLLAND:Et fascinerende syn kan ses på nattehimlen i Nordjylland i disse dage: Nordlys.

Herhjemme forekommer nordlys i forbindelse med kraftig magnetisk aktivitet

- også kaldet magnetisk storm, som skyldes vulkan-lignende udbrud på Solen.

I disse år befinder vi os omkring et maksimum for solens aktivitet, hvilket betyder, at solen sender større og kraftigere solstorme afsted.

Her kan du se nogle af læsernes flotte foto af nordlyset over Nordjylland mandag:

Grethe Mussegaard har taget dette foto af nordlys set ved Blokhus. Privatfoto: Grethe Mussegaard

Endnu et et af Christian Fabers fotos fra Slettestrand Privatfoto: Christian Faber

Nordlyset set ved Ingstrup Mejeri. Privatfoto: ine Vagner Hjørringgaard

Nordlyset fotograferet i Sønderup. Privatfoto: Majbrit Jensen

