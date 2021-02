Fejl i teledata fører ikke til genoptagelse af sag mod tidligere brandmand i Fjerritslev

NORDJYLLAND:Der er ikke fundet grundlag for at genoptage straffesager på grund af fejl i teledata - heller ikke brandsagen fra Fjerritslev, hvor en deltidsbrandmand i 2018 blev idømt syv års fængsel for en række påsatte brande i Fjerritslev-området.

I den sag var netop teledata et væsentligt bevis i sagen. I alt analyserede politiet 6777 telesignaler, der blev brugt til at kortlægge den tidligere brandmands færden omkring brandene i efteråret 2016.

Men der har altså ikke været fejl i de teledata, der er blevet brugt i sagen, og det har forsvarsadvokaten for den tidligere brandmand accepteret.

- Sagen er afsluttet, og vi gør ikke mere ved den. Vi har fået materiale fra politiet, som viser, at det ikke kunne have ændret noget. Og det er jeg enig i, siger forsvarsadvokat Jens Christian Christensen.

Den omfattende gennemgang af straffesager, hvor der er blevet brugt teledata, bliver nu stoppet.

Det oplyser ministeriet, efter at en uafhængig kontrol- og styregruppe har gennemgået omkring 5000 straffesager. Gennemgangen har sigtet mod at se, om fejlene var så afgørende, at sager skulle genoptages.

- Jeg er selvsagt glad for, at Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe vurderer, at teledatasagen ikke har givet anledning til at genoptage straffesager, og dermed at intet tyder på, at nogen skulle være dømt eller frikendt på et forkert grundlag.

- Gennemgangen af sager har kostet mange ressourcer. Men det har været helt nødvendigt for at sikre tilliden til vores myndigheder og til retssystemet, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

Teledata er de oplysninger, som teleselskaberne registrerer om mobiltelefoner. Oplysninger kan politiet få adgang til via en retskendelse. To mobiltelefoner kommunikerer med hinanden via et system af telemaster.

En tændt telefon vil derfor skabe forbindelse til en telemast. Ofte den nærmeste. Men sagen om teledata har vist en række faldgruber. Blandt andet har teleselskabernes angivelse af enkelte master været forkert.

Sagen om de graverende it-fejl i behandlingen af teledata, som politiet kendte til i månedsvis, så dagens lys i 2019.

Det kom frem, at politiet havde opdaget en it-fejl, der kunne have givet fejl i teleoplysninger brugt i retssager gennem syv år.

Den alvorlige fejl betød, at samtlige sager fra 2012-2019, hvor teleoplysninger havde været anvendt, skulle gennemgås af politi og anklagemyndigheden igen.

- Nu står vi et sted, hvor vi kan afslutte gennemgangen og i stedet bruge de mange ressourcer, som har været brugt hos politi og anklagemyndighed, til den fremadrettede indsats med at holde Danmark trygt, siger Hækkerup.