Fejl på milliondyre busser betød, at chauffører og passagerer frøs

AALBORG:Det er ikke småpenge, som Aalborg Kommune har brugt på de eldrevne busser, der i august trillede ud i trafikken i Aalborg.

Men mange af busserne har været behæftede med fejl, og op mod 25 af dem har været taget ud af drift.

Det skyldes tekniske fejl, der har betydet, at det har knebet med at varme busserne ordentligt op. Problemer, der blev forværret, da de kolde temperaturer ramte tidligere på måneden.

Samlet set skal Tide Bus Danmarks 121 el-busser køre 8,8 millioner kilometer årligt fordelt på 420.000 enkeltture. I øjeblikket er 90 el-busser i drift. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Sagen skabte utilfredshed blandt nogle af buschaufførerne og havnede derfor hos fagforeningen 3F, der over for Tide Bus - selskabet, der driver busserne - understregede, at der ifølge loven bør være mindst 18 grader i køretøjerne.

- Tide Bus lage sig fladt ned og gik i gang med at løse problemet. Der ikke er nogen chauffører, der blev tvunget til at køre i en bus, der var for kold, siger Kim Sunding, der er formand for transportgruppen i 3F.

Samme besked lyder fra Lena Gjerlev Nielsen, der er tillidsrepræsentant for chaufførerne. Også hun roser Tide Bus' for deres håndtering af sagen.

- De satte hele maskineriet i gang og tilkaldte fagfolk, der tilsyneladende har fundet en løsning på problemet. Vi er blevet taget alvorligt, og det er vi glade for, siger hun.

Det siger loven Stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse ikke bør komme under 18 °C. Kilde: Arbejdsmiljøloven VIS MERE

Dybt taknemmelig

Hos busselskabet Tide Bus erkender man fejlene, som ramte busserne af mærket Van Hool.

HR-chef Rikke Trads forklarer, at det desværre var et sammenfald af tekniske fejl og softwarefejl, som fik bussernes varmesystem til at slå fra.

Og fordi der var flere fejlkilder, har problemet været svært at løse.

- Vi har haft teknikere heroppe fra Belgien, og vi har arbejdet i døgndrift på at finde ud af, hvordan vi kunne løse problemet, siger hun.

Det er ikke alle busser, der har oplevet fejlen, og derfor har det ifølge Rikke Trads været umuligt at forudsige, om bussernes varmesystemer ville sætte ud.

Derfor blev chaufførerne instrueret i, at de måtte gå ud og købe varmt undertøj, og så ville Tide Bus til gengæld dække udgiften.

- Det er ikke rimeligt at gå på arbejde, når der ikke er varme i bussen, så vi har forsøgt alt, hvad vi kan for at holde chaufførerne varme. Vi har givet dem termoundertøj, vi har stået klar med gullasch og kakao, men det har været umenneskeligt, siger Rikke Trads.

- Så vi er dybt taknemmelige for, at chaufførerne har bakket os op hele vejen gennem det her.

Tide Bus har fundet årsagen til problemerne, så bussernes varmesystemer virker igen.