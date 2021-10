Fem gode råd: Sådan klarer du vintermørket

Hvad gør du for at komme helskindet og nogenlunde glad igennem vintermørket, der bare fylder flere og flere af døgnets timer de næste mange måneder?

Godt nok slutter sommertiden i den kommende weekend - men den ene time, vi får tilbage om eftermiddagen, forsvinder hurtigt. For med lynets hast aftager dagens længde frem til 21. december, hvor det er vintersolhverv.

Fra slutningen af oktober har vi stadig et halvt døgns tid med dagslys, men dag for dag bliver natten længere, indtil vi 21. december når det årlige lavpunkt med en dag på kun 6 timer og 56 minutter.

Dagen aftager med andre ord med et mærkbart stort antal minutter i døgnet. Og de ultrakorte dage og den tilsvarende lang nat sætter sit præg på os.

Som digteren Henrik Nordbrandt udtrykte det, har året 16 måneder, og fem af dem hedder november!

Vi trøster os selv og hinanden med, at det snart går mod lysere tider - om et par måneder er det vintersolhverv, og så begynder dagen igen at lægge til og natten trække fra. Men så langsomt, at man næsten ikke lægger mærke til det.

Når dagen både tiltager og aftager skævt i forhold til døgnets 24 timer skyldes det, at jorden bevæger sig i en svagt oval (eliptisk) bane rundt om solen, og samtidig hælder lidt til siden. Elipseformen betyder også, at hastigheden varierer.

Om vinteren, når jorden har nået det ene vendepunkt på i sin rundtur, har mest fart på og er tættest på solen, har vi vintersolhverv. Og så går det den anden vej, indtil vi når sommersolhverv i den modsatte ende af elipsen og er længst fra solen.

Selvom vi er tættest på solen ved vintersolhverv, får vi altså ikke mere solskin. Det skyldes, at jordens omdrejningsakse ikke står vinkelret på Jordens bane. Vi hælder lidt over 23º, og det spiller en helt afgørende rolle for årstiderne.

Når nordpolen hælder ind mod solen, har vi sommer på den nordlige halvkugle. Et halvt år senere, på den anden side af buen, når nordpolen hælder væk fra Solen, har vi vinter på vores breddegrader.

1. Kom ud i lyset

Selvom dagslyset er sparsomt i den kommende tid - så udnyt det, der er. Sørg for at komme udenfor hver dag, også i regnvejr.

2. Gå tidligt i seng

Gå i seng senest klokken 22. Hvis du føler dig ramt af vintermørket, vil din krop elske dig for det.

3. Skru op for nydelsen

Nyd hverdagen og giv dig selv lov til noget, der gør dig glad. Forkæl dig selv, også når det bare er mandag.

4. Humor

Grin hver dag. Det sætter gang i lykkehormonerne.Smid selvhøjtideligheden ud og mærk, hvordan energien breder sig. Søg det sjove, hvis det ikke kommer af sig selv.

5. Accept

Accepter, at du har mindre energi om vinteren. Det er helt normalt. Sådan har vi det allesammen, og det går for de fleste over, når dagslyset vender tilbage. Og allerede 21. december når solen sit vendepunkt, og der lægges lidt til dagens længde hvert døgn.

****

Almanakken

Hvis du vil fordybe dig i de atsronomiske fakta om døgnet og årets gang, højvandstabeller, universet, kalendere og bevægelige helligdage, jagttider, mål og vægt, møntsystem, sol og måne - plus en hel del andre spændende emner, fordelt i en lille lommekalender på 156 sider - kan du i november købe den nye 2022-udgave af Danmarks officielle Almanak fra Københavns Universitet.

Der er endda også plads til notater!

Fordelingen mellem nat og dag i grafikken øverst i artiklen er løseligt udregnet fra tabellerne i årets almanak.

Almanakken for 2021 kan stadig fås for 150-170 kr. i boghandlerne. I november udkommer næste års udgave.