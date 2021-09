Fem østeuropæiske mænd anholdt i sommerhus - sigtet for flere indbrud

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi slog tirsdag aften til mod et sommerhus i Vendsyssel, hvor fem østeuropæiske mænd formentlig har haft base for deres indbrudstogter.

Mændene, der er mellem 27 og 54 år, blev anholdt som led i en efterforskning, hvor politiet havde holdt et vågent øje med dem.

Og efter fire-fem indbrud i landejendomme i Himmerland, som politiet mener, de fem mænd står bag, så valgte politiet at slå til, fortæller politikommissær Ulf Munch Sørensen.

- Det er nogle aktive mænd, og vi valgte at skride til anholdelse for at få dem stoppet, siger han.

Politikommissæren forventer nemlig, at der kommer flere sigtelser mod mændene, når politiet får efterforsket mere i sagen og kigget nærmere på flere indbrud i hele kredsen.

De fem mænd kommer fra henholdsvis Litauen, Rusland og Rumænien og det er politiets klare opfattelse, at de kun er i Danmark for at begå kriminalitet.

- Vores formodning er, at det er såkaldte omrejsende kriminelle, der kun er her med det ene formål at begå indbrudskriminalitet, siger Ulf Munch Sørensen.

Mændene bliver fremstillet i et grundlovsforhør onsdag middag og er altså i første omgang sigtet for indbruddene i Himmerland.

Efterforskningen er stadig på så tidligt et stadie, at politiet endnu ikke kan sige, hvad der præcist er stjålet ved indbruddene.