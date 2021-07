Fem spørgsmål til forskeren: Er det sikkert at vaccinere sit barn mod corona?

NORDJYLLAND:I dag bliver de 12-15-årige nordjyder tilbudt vaccination mod coronavirus. Diskussionen, om hvorvidt det nu er en god idé at tilbyde børn og unge teenagere vaccinationen, har kørt, siden Sundhedsstyrelsen præsenterede idéen.

Med vaccinerne nu tilbudt har Nordjyske stillet fem spørgsmål til Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet. Hun har tidligere rådgivet Sundhedsstyrelsen netop om vaccination af børn.

1 Hvorfor giver det mening at vaccinere de 12-15-årige?

- Det giver mening i forhold til at få mere immunitet i vores samfund. Den her gruppe bidrager med fire procent til den samlede immunitet i vores samfund. Og i og med vi har den her meget smitsomme delta-variant, så gælder det om at få opbygget så meget immunitet som overhovedet muligt, inden vi kommer til efteråret, hvor coronavirus virkelig kan brede sig og smitte rigtig meget.

2 Hvilke bivirkninger skal man være opmærksom på?

- Bivirkningerne er de samme for den her gruppe som for alle andre grupper. Vi har vaccineret de 16-18-årige. De er ved at få andet stik nu. Men selvfølgelig er der de her bivirkninger lige umiddelbart efter vaccinationen, hvor man kan få ømhed på injektionsstedet, man kan få en lille smule feber, blive træt, få lidt hovedpine. Det er ikke bekymrende. Det er tegn på, at kroppen reagerer på vaccinen. Så det skal man ikke være bekymret over.

- Der er set meget sjældne tilfælde af hjertemuskelbetændelse og hjertehindebetændelse. Og hvis man oplever nogle af de bivirkninger, så skal man tage det alvorligt og gå til egen læge. Så kan man blive behandlet.

Lægemiddelstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at symptomerne herpå kan variere, men ofte inkluderer åndenød, hjertebanken, der kan være uregelmæssig og brystsmerter.

3 Er det sikkert at vaccinere sit barn?

Vaccinerne er jo godkendte af både de amerikanske sundhedsmyndigheder og også de europæiske sundhedsmyndigheder. I USA har man vaccineret mere end fem millioner børn. Der startede man på det umiddelbart efter FDA godkendte vaccinen til børn. Så man har noget erfaring fra USA, og tal fra USA viser, at de 12-15-årige har nogenlunde de samme bivirkninger som de 16-25-årige. Så i min optik er der ikke noget at være bekymret for. Risikoen ved de her vacciner er meget, meget lille.

Man kan også sige, der er efterhånden rigtig mange mennesker på verdensplan, der er vaccineret med den her vaccine. Det er ikke fordi, det er en helt ny vaccine, der er blevet introduceret. Der er erfaring med det. Jeg tror, der er givet mere end en milliard doser på verdensplan.

4 Hvad er man uenige om i forhold til vaccination af børn?

Børnelægerne siger, de gerne ville have set lidt flere data. De synes, der er lidt for få data i de kliniske studier, der ligger til grund for godkendelsen af de her vacciner. Og det har de sådan set ret i. De ville gerne have lidt flere data, fra de erfaringer man får i USA med vaccinationer af den her gruppe og også fra Israel.

Det er selvfølgelig, fordi det er en gruppe, som ikke bliver særligt syg af covid. Risikoen ved at få den her sygdom er meget, meget lille. Derfor skal risikoen ved vaccinen også være tilsvarende lille. Fordelen ved vaccinen skal selvfølgelig være større end de ulemper, der er.

5 Hvorfor er man mere nervøs for at vaccinere børn end voksne?

Det er fordi, børn ikke bliver særligt syge af covid. Børn har en meget lille risiko ved at få den her sygdom. Så det er en afbalancering af fordele ved at blive vaccineret i forhold ulemperne ved vaccinen. Det er det regnestykke, der skal gå op.

Man kan også sige, der jo er en bonus for børnene selv. Jeg synes, børnene har betalt en pris ved det her halvandet års coronaforløb. Jeg synes, de har betalt en pris i forhold til deres sociale liv, men også i forhold til deres skole og deres læring. Det, at de her grupper bliver vaccineret, kan gøre, at de kan komme tilbage efter sommerferien og få en mere stabil skolegang og også et almindeligt socialt liv igen, hvor de ikke hele tiden skal være bange for at blive smittet eller smitte andre og ikke skal testes og sendes hjem fra skole.