Fem trafikuheld på under én time

NORDJYLLAND: En række bilister var indblandet i sammenstød flere steder i Nordjylland fredag eftermiddag.

På under én time fik Nordjyllands Politi melding om fem trafikuheld. Ingen personer skulle være kommet noget alvorligt til, men adskillige biler fik buler. Lav sol kan måske være årsag til et eller flere af uheldene, vurderer vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Harmonikasammenstød på E45

Første melding kom kl. 14.25. Her var tre biler indblandet i et såkaldt harmonikasammenstød på motorvej E45 i sydgående retning nær Svenstrup. Da én bil bremsede op på grund af kø, blev den påkørt bagfra af en anden bil, som så blev påkørt bagfra af en tredje bil, oplyser politiet.

Trafikuheldet skabte lang kø på motorvejen, da et vejspor måtte afspærres, indtil der var ryddet op.

Tre kvarter senere var den igen gal på motorvej E45 i sydgående retning, denne gang nær frakørsel 34 til Hobro Nord. Her kørte en mandlig bilist i grøften. Han var beruset og blev anholdt, oplyser politiet.

To trafikuheld samme sted

Også andre steder i Nordjylland var der trafikuheld: Omkring kl. 14.30 skete der to trafikuheld på Frederikshavnsvej i Hjørring. Politiet har endnu ikke alle oplysninger om de uheld, men det andet trafikuheld skete angiveligt, fordi andre bilister skulle se, hvad der var sket ved første uheld, og derfor ikke var opmærksomme på egen kørsel.

Omtrent på samme tidspunkt fik Nordjyllands Politi melding om et solouheld på Tårupvej øst for Nibe. Her mistede en kvindelig bilist kontrollen over sit køretøj, der rullede rundt. Kvinden var selv i stand til at komme ud af bilen.

Her på Frederikshavnsvej i Hjørring var flere biler indblandet i to trafikuheld. Foto: Kurt Bering