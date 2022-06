Ferie med coronapas: Her får du overblikket over Europa

DANMARK:Coronaen er over os - eller rettere sagt: Den er ikke helt væk. Over os er også sommeren - og belært af de sidste par år, er ferie og corona en, hvis ikke udfordring, så i hvert fald noget, man skal have med i overvejelserne.

For man kan stadig blive syg af corona, og den smitter fortsat.

I øjeblikket er smitten stigende. Statens Serum Institut oplyser, at stadig flere danskere får et positivt svar på deres covid-19-prøver - og at spildevandsprøverne afslører en stigning i SARS-CoV-2-koncentration på nationalt niveau. Det gælder alle landets fem regioner.

Antallet af nye tilfælde med covid-19 er steget med 53 pct. mellem uge 22 og uge 23. Det svarer til, at incidensen i uge 23 var 99 tilfælde per 100.000 indbyggere. Det viser en tendensrapport fra SSI.

Og alt det var også en del af indholdet på onsdagens pressemøde i Statsministeriet.

Hvad så med sommerferien?

Så corona er her stadig, og coronapasset er ikke ude af billedet: Passet er forsat din dokumentation for, at du er vaccineret, tidligere smittet eller testet.

Og det kan du have brug for, når du på sommerferie. Så tjek gyldigheden af passet, tjek om appen fungerer på din telefon og overvej desuden at printe dit coronapas. Du finder det på sundhed.dk - og på appen.

Læs mere under grafikkerne.

Og så er der detaljen med mundbind. I Danmark skal man ikke længere bruge det - men det skal man flere andre steder.

Hold dig i øvrigt opdateret på Udenrigsministeriets rejsevejledninger

BA.5 er hastigt stigende

Det er undervarianten BA.5, som er synderen og forklaringen på, at smitten stiger.

Antallet af tilfælde er hastigt stigende, og varianten udgør foreløbigt i uge 23 cirka 29 pct. af prøverne. Varianterne BA.2.12.1 og BA.4 stiger også, men med lavere hastighed - udgør henholdsvis cirka 13 og 5 pct. af tilfældene i uge 23.

Så det er BA. 5, som SSI forventer vil blive den dominerende henimod sommerferien.

- Den er i fremmarch, og vi kan se fra andre lande, at BA.5 bliver den dominerende. Den vil udskifte de andre de næste par måneder, for den er mere smitsom og mere robust, fortæller Henrik Nielsen, overlæge i infektionsmedicin, Aalborg Universitetshospital.

Overlæge Henrik Nielsen. Arkivfoto: Torben Hansen

Forventer ikke pres på sygehusene

For blot en måned siden var BA.5 ikke i Danmark. Overlægen oplyser, at symptomerne på den nye variant formentligt ikke er anderledes fra dem, vi kender fra andre varianter.

Ifølge SSI var der i uge 23 signaler på en stigning i antallet af indlæggelser - særligt blandt de ældre aldersgrupper - og det forventes, at den stigende smitte kan medføre en afledt stigning i indlæggelser i de kommende uger.

- Sygehusene er ikke påvirket endnu. Der går jo nogle dage fra smitte, til man bliver syg, og før man bliver så syg, at man skal på sygehuset. Men når vi ser på de europæiske lande, hvor varianten er, forventer vi ikke pres på sygehusene, selv om smittetallet er stigende, mener Henrik Nielsen.

Han henviser blandt andet til Portugal, hvor smitten med BA.5 har toppet og er på vej ned igen. Her har der ikke været stort pres på sygehusene.

- Men vi ved jo reelt ikke, hvor mange der er smittet. For man behøver jo ikke ringe til lægen, hvis man ikke har brug for lægehjælp, konstaterer han.