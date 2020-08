Festerne vil ingen ende tage: 42 gange måtte politiet ud og sige "skru ned"

NORDJYLLAND:Det er lørdag aften, det er sommer, hedebølge og så skal volumenkontrollen lige køres helt i bund - og det har givet voldsom travlhed hos Nordjyllands Politi natten igennem, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

- 42 gange har vi været ud får at få folk til at skrue ned. Tre steder fik de forbud mod at spille videre, efter vi var nødt til at komme igen anden gang, siger Per Jørgensen.

De tre fester stoppede til gengæld der, det var ikke nødvendigt for politet hverken at tage bødeblokken frem eller begynde at konfiskere musikanlæg.

- Der har i det hele taget været mange fester med mange mennesker i gang rundt omkring, meget af vores tid er gået med at køre ud til det, siger Per Jørgensen.

I alle tilfælde har det været fester i folks hjem - der har ikke været anmeldelser om fester, der er rykket ud i det fri på gader eller i parker.

I den mere organiserede del af nattelivet kunne Nordjyllands Politi notere, at alle værtshusene i Jomfru Ane Gade lukkede til midnat som de skulle. Politiet var ekstra opmærksomme, fordi regeringen vil tillade værtshusene at holde åbent til klokken 02, men den lovgivning er ikke på plads endnu, så indtil videre er lukketid altså stadig til midnat.

Også i Jomfru Ane Parken på havnefronten holdt politiet et ekstra øje med begivenhederne, men heller ikke her var der problemer.

- Vi var dernede med gående patruljer, men folk klumpede sig ikke sammen - og det tror jeg skyldes netop patruljerne. Sådan en aften vil folk ellers naturligt klumpe sammen helt af sig selv, men jeg tror vores tilstedeværelse gjorde en forskel, siger Per Jørgensen.