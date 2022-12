Festivalsdirektør knust efter konkurs

AALBORG:- Jeg er helt knust.

Sådan lyder det fra Kresten Thomsen, CEO af Aairport Festival.

Festivalen, der var Danmarks største elektroniske festival, blev 21. december erklæret konkurs, efter at den var blevet aflyst for tredje år i streg.

Festivalen skulle ellers have været afholdt til januar, men virussens økonomiske efterdønninger og de stigende priser på alt har for alvor tvunget festivalen i knæ.

- To aflysninger kan man ikke komme sige over, siger festivaldirektøren.

Både festivalens ledelse, investorer og partnere har forsøgt at finde en mulig vej fremad, men grundet de usikre tider og ændringer i samfundet vurderes det til ikke at være muligt at finde en vej frem, så selskabet Aairport Festival ApS kunne overleve.

Det vigtigste for fesitvalchefen er, at dem, der har købt billetter får pengene tilbage. Foto: Martin Damgård

Advokat Nicolai Thornemann fra Horten Advokatpartnerselskab er udpeget som kurator.

- Lige nu handler det om, at alle bliver behandlet ordentligt. Det vigtigste er, at flest mulige skal have deres penge tilbage. Det er også derfor, at det er overgået til advokater nu, som sikrer en fair behandling til alle, fortæller Kresten Thomsen.

Han har svært ved at se, hvad fremtiden for et lignende arrangement er.

- Første prioritet er lige nu at få lukket ordentligt ned for Aairport. Så skal jeg have mig selv op igen. Det er næste prioritet, men derudover kan jeg ikke spå om fremtiden. Det er simpelthen for tidligt, siger han.