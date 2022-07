Field's-tragedie: Nordjysk offerrådgivning kimet ned

AALBORG:Når en så voldsom og ubegribelig handling som angrebet i Field's søndag aften truer med at traumatisere mennesker, folder andre mennesker deres arme ud og lægger ører til.

Det gør de blandt andet hos Offerrådgivning Nordjylland, hvor telefonerne mandag morgen begyndte at kime efter det blodige angreb, der kostede tre mennesker livet, sårede andre fire alvorligt - og efterlod chokerede øjenvidner i hundredvis.

Offerrådgivningen Danmark har 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende udsat for kriminalitet og ulykker.

Når du kontakter din lokale offerrådgivning, får du en rådgiver i telefonen. Her kan du fortælle, hvad der er sket. Offerrådgiveren vil vejlede og rådgive dig og – måske vigtigst af alt – lytte og give sig tid til en samtale.

For at kunne støtte dig bedst muligt samarbejder vi med politi, hospitaler og brand og redning i alle landets politikredse.

Alle rådgivere har tavshedspligt, og du kan være anonym. Du kan tale med os i telefonen, og vi kan aftale et møde. Du vil sammen med din offerrådgiver finde frem til den hjælp og støtte, der er bedst for dig.

Offerrådgivningen er et gratis tilbud.

Hvis du er i tvivl eller ikke får kontakt, kan du døgnet rundt ringe til telefon 72217221 eller 116006 offerraadgivning.dk VIS MERE

Allerede søndag aften meddelte Offerrådgivningen, som finansieres af Dansk Politi og har 12 kontorer landet over, at deres telefoner er åbne døgnet rundt, og det har skabt travlhed ved telefonerne i det lille gule hus på Vor Frue Plads i hjertet af Aalborg, hvor også Den Sociale Skadestue holder til.

For ikke bare er der nordjyder, som har været helt tæt på angrebet i Field's. Offerrådgivningen i hovedstaden var efter angrebet tæt på at bryde sammen under presset fra de mange, der søgte gode råd og trøst - og derfor har Offerrådgivningens kontorer over hele landet mandag givet en hjælpende hånd med og delt opgaven med at snakke med de mange, der ringer.

Knut Guldbrandsen er formand for Offerådgivning Nordjylland - og samtidig formand for Offerådgivningens 12 danske kontorer. Foto: Offerrådgivningen

- Vi får hele tiden nye sager, men jeg vil vurdere, at vi har 10 sager alene fra Nordjylland, fortæller Knut Gulbrandsen, formand for Offerrådgivning Nordjylland og daglig leder af Den Sociale Skadestue.

Knut Gulbrandsen oplyser, at der mandag eftermiddag sidder fire af Offerrådgivning Nordjyllands ca. 20 frivillige rådgivere og tager imod opkald.

Han tilføjer, at opringningerne komme fra såvel folk, der har været helt tætte på begivenhederne - og fra deres familier.

Og det er voldsomme historier, der bliver fortalt. Om mennesker, som har skjult sig inde i Field's i op mod halvanden time, mens de hørte på advarsler om brand i højtalerne, og at de skulle forlade indkøbscentret.

Vel vidende, at de havde set en skydegal mand - og ikke vidste, om han var pågrebet.

- Der er også folk, der har været der, men ikke direkte set noget. Men er bange alligevel. Vi forsøger at møde folk der, hvor de er, siger Knut Gulbrandsen.

Ifølge ham er der stor forskel på, hvad man siger til de folk, der ringer - helt afhængig af, hvor lang tid de er på afstand af de voldsomme begivenheder.

- Er det lige sket, handler det meget om at snakke om praktiske ting og fakta. At folk skal sørge for at komme i sikkerhed og den slags. Og forklare dem, at man i hvert fald ikke skal lægge sig til at sove, efter at man har oplevet noget så traumatisk. Der skal i hvert fald gå nogle timer. Når der så er gået noget tid, og folk har samlet sig lidt, så kan man godt snakke lidt om selve oplevelsen. Der skal gå lidt tid, før det er sundt at snakke om følelser. Det handler meget om at lytte og hjælpe dem med at få styr på de næste dage, fortæller Knut Guldbrandsen.

Offerrådgivningens 12 kontorer finansieres af penge fra Offerfonden, som blandt andet får penge fra de bøder, som politiet blandt andet kradser ind hos folk, der forbryder sig særligt groft mod eksempelvis færdselslovgivningen.