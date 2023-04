Fik dom i januar - nu fængslet for at give betjent et knytnæveslag

AALBORG:En 26-årig mand stak tirsdag eftermiddag en betjent fra Nordjyllands Politi et knytnæveslag. Det skete i forbindelse med, at en patrulje var kaldt ud til husspektakler på en adresse i Aalborg.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Kim Ankerstjerne.

Det var baggrunden for, at der onsdag over middag blev holdt et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, hvor den 26-årige mand var sigtet for vold mod politibetjenten efter paragraf 119 i straffeloven, der populært sagt handler om vold mod offentligt ansatte.

Normalt bliver gerningsmænd til den slags vold ikke nødvendigvis fremstillet i grundlovsforhør, men denne mand havde så sent som i januar fået en dom for det, politiet kalder ligeartet kriminalitet. Den dom var på 30 dages betinget fængsel med samfundstjeneste.

- Var det første gang, er det ikke sikkert, at han var blevet varetægtsfængslet, men han har en dom, der er omkring tre måneder gammel for en lignende sag, siger Kim Ankerstjerne.

Derfor ville anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi have manden i grundlovsforhør.

Efter grundlovsforhøret blev den 26-årige mand varetægtsfængslet i fire uger.

Den 26-årige udbad sig betænkningstid i forhold til, om han vil kære kendelsen til landsretten.