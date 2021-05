Fik du en hund under første nedlukning? Her er eksperternes 5 gode råd til at tumle en stor hvalp

Under den første nedlukning i 2020 var der ekstra mange danskere, som anskaffede sig en hund. For hvad skal man ellers fordrive tiden med, når man er tvunget til at gå derhjemme?

Nu er de søde små corona-hvalpe ved at blive til teenage-hunde, og det kan give nogle udfordringer for hundeejerne.

Flere eksperter indenfor hundeopdragelse er nervøse for, om ejerne af de energifyldte og til tider destruktive hunde kunne finde på at indlevere dem på et internat, fordi de simpelthen ikke magter dem længere.

Derfor har Lea Nor, Tanja Benn og Christina Berantzino, som står bag certificerede hundetræneruddannelser og herudover også netop har lanceret streamingtjenesten Hundetv.dk, fundet på 5 gode råd til hundeejerne.

I en pressemeddelelse beskriver de teenage-hundens fem typiske udfordringer og løsningerne.

1. Hunden har fået vat i ørerne og en "talk to the paw"-attitude

Du kan få den oplevelse, at din før så velopdragne hund er blevet frivillig døv, og simpelthen ikke lytter efter mere. Ifølge Lea Nor, Tanja Benn og Christina Berantzino er det meget normal opførsel for hunde, som er ved at blive kønsmodne, og hvor hormonerne raser.

Derfor skal du lade være med at råbe højere af din hund, og i stedet prøve på at have det sjovt sammen.

Det kan for eksempel være ved at træne din hund gennem sjove lege, sørge for at den bliver mentalt stimuleret og får brugt sin næse. Det kan eventuelt være ved at gemme dens mad eller godbidder i haven.

Det er vigtigt, at din hund er stimuleret både fysisk og mentalt.

2. Hunden har tilsyneladende fået hukommelsestab

Måske er din hund ikke kun døv, men det kan også virke til, at den har glemt alt det, du har lært den.

Ifølge de tre hundetrænere er det vigtigt, at du med en teenage-hund udviser tålmodighed og giver din hund tid i stedet for at blive frustreret og sur.

Du skal også undgå at forsøge at lære hunden nye tricks, men derimod gå tilbage til grundtræningen og fokuserer på at opbygge den gode træningsrelation.

Sørg for at træne derhjemme i stuen eller i haven og forsøg at sætte din hund op til succes, så dens selvtillid og motivation vokser.

3. Hunden kan ikke koncentrere sig, når der er lækre hundedamer i nærheden

Især hanhunde kan blive svært ukoncentrerede, når de rammer puberteten og bliver opmærksom på hunhundene i området.

Lea Nor, Tanja Benn og Christina Berantzino forklarer, at det svarer til at forsøge at lære en teenagedreng matematik, mens han står i pornobutik.

De opfordrer derfor til, at du træner din hund derhjemme for at undgå distraktionerne og hvis i træner udenfor, så øg afstanden til andre hunde og træn i korte sessioner med basistræning.

4. Hunden har uendelige mængder af energi

Din hund får lige pludselig rigtig meget energi og er over det hele.

Ifølge de tre hundeeksperter så er det bedste du kan gøre at bruge hundens store energi målrettet.

Sørg for at din hund får opfyldt sine basale behov ved at løbe, lege og bruge sin næse.

Jo mere du får den stimuleret både fysisk og mentalt, jo lettere vil det være for den at slappe af.

Det er også en god ide at træne ro med hunden, men lad være med at gøre det, efter hunden har været alene hjemme.

5. Hundens møder med andre hunde ender som et mareridt

Din hund bliver måske ustyrlig, når i møder andre hunde og mennesker, og kan finde på at give sig til at gø.

Her er det ifølge Lea Nor, Tanja Benn og Christina Berantzino vigtigt at hjælpe hunden igennem disse situationer med den rette træning

Dog er hunde forskellige, og ikke alle hunde har det samme sociale behov, hvilket du som hundeejer skal huske at respektere. Hvis din hund er utryg og usikker, skal i måske tage større afstand til de andre hunde.

Du kan også begynde at give din hund godbidder, når den kigger på andre hunde på afstand. På den måde lærer du den, at andre hunde hænger sammen med noget lækkert såsom en godbid.

Lad være med at skælde ud, og lær i stedet hunden at forholde sig roligt i situationen gennem positive træningsmetoder med masser af ros og belønninger.